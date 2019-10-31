手機股領漲，騰訊友邦等反彈，恒指升幅擴至逾３００點逼近兩萬七

《經濟通通訊社３１日專訊》隔晚美國宣布減息四分一厘，今早亞洲股市普遍高開高走，而

在開市前出爐的內地官方製造業ＰＭＩ回落至４９﹒３遜預期，恆指僅高開４０點，隨後手機股

受蘋果業績理想帶動，瑞聲（０２０１８）及舜宇（０２３８２）發力高走，當中舜宇再創逾一

年高位，而重磅股友邦（０１２９９）及騰訊（００７００）同樣造好，有傳阿里最快下月回港

上市的消息亦刺激港交所（００３８８）創逾一個月高，齊齊帶領大市氣氛，恆指一度逼近二萬

七關口，暫高見２６９８６點。恆生指數報２６９６９點，升３０２點或升１﹒１３％，主板成

交３５０﹒９５億元。國企指數報１０５５４點，升７５點或升０﹒７２％。

內地Ａ股同樣上升，上證綜合指數報２９４０點，升１點或升０﹒０５％，成交９７４﹒４

７億元人民幣。深證成份指數報９７１０點，升２９點或升０﹒３０％，成交１４５７﹒１４億

元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）反彈１﹒１％，報５９﹒８５元；港交所（００３８８）

漲２﹒３２％，報２４６﹒６元；騰訊（００７００）升１﹒４５％，報３２０﹒８元；中移動

（００９４１）揚０﹒８６％，報６４﹒３５元；友邦（０１２９９）抽高２﹒２８％，報７８

﹒４５元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） １２６﹒５０元 升７﹒１１％

瑞聲科技（０２０１８） ５１﹒８０元 升５﹒０７％

蒙牛乳業（０２３１９） ３２﹒４０元 升４﹒５２％

創科實業（００６６９） ６０﹒１５元 升３﹒３５％

港交所 （００３８８） ２４６﹒６０元 升２﹒３２％



友邦保險（０１２９９） ７８﹒４０元 升２﹒２２％

恆隆地產（００１０１） １７﹒４２元 升１﹒９９％

恆生銀行（０００１１） １６５﹒４０元 升１﹒６０％

金沙中國（０１９２８） ３９﹒００元 升１﹒５６％

騰訊控股（００７００） ３２１﹒００元 升１﹒５２％

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（ｕｌ）

