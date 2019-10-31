《談國論企－黎偉成》企業三季度內外訂單全面回落

《談國論企》中國人民銀行調查統計司發布的報告顯示，企業的出口及國內訂單指數於

２０１９年三季度同比及環比皆下跌，並扭轉二季度回升佳態的同時，且淡看盈利和宏觀經濟前

景，因特朗普是季表擬於９月份對華輸美商品加徵未加徵關稅，和會分兩個階段提升已加徵的關

稅稅率。中美於１０月舉行的高級別經貿磋商基本達成第一階段的貿協，待簽中仍具相當變數，

相信中國以至美國的企業仍會慎看業務前景。



＊是季顯受到美對華貿戰升級之壓＊



來自中國人民銀行的《２０１９年第三季度企業家問卷調查報告》的資料，可見中國的企業

存在困擾相當不少：

特別是（一）企業在接受內與外訂單在貿戰或升級的陰影所壓轉差，如（Ｉ）出口訂單指數

於２０１９年三季度僅達４４﹒５，較對上的二季度的４６﹒３低１﹒８個百分點，相對於

２０１８年同期之４８﹒５同比低整整４個百分點，此因中美的第１２輪高級別貿易磋商寸步未

進，而特朗普一而再加碼對中國作出種種的經貿狙擊，使中國企業慎接尤以美國為主的外來訂單

，而美資企業購買中國商品的策略亦見加倍小心。

和（ＩＩ）國內訂單指數，於２０１９年三季度達４７，較二季度的４８﹒８環比下降

１﹒８個百分點，亦低於２０１８年三季度之數２﹒６個百分點，亦續處臨界點之下，卻比出口

訂單指數要高２﹒５個百分點，可以在相當程度顯示中國的內需仍然不太差，對實體經濟保持穩

中有進發展有十分重大的支持作用和貢獻。

正因美國對華所掀貿戰不斷升級，使中國企業的出口及國內訂單由升轉跌，故（二）企業的

盈利指數於２０１９年三季度５５﹒３，較二季度的５６﹒６環比低１﹒３個百分點，而

２０１８年同期指數為５８﹒９，即同比回落３﹒６個百分點。值得留意的是，《調查報告》所

顯三大主項之佔比便可說明企業家淡看經營回報：（１）「增盈或減虧「佔３４﹒８％，低於上

年同期４個百分點，（２）「盈虧不變」之４１％，則略升０﹒９％，而（３）「增虧或減盈」

約２４﹒２％，同比增加３﹒１個百分點。預期基本是負面的。

尚可以接受者，為（三）企業的資金周轉指數持平於二季５７﹒８的同時，相對於２０１８

年同期之５７，同比略為提升０﹒８個百分點，難得的是認為有「困難」的佔比１６﹒１同比減

低１﹒３個百分點，而認為「良好」者則提升０﹒３個百分點至３１﹒７。

和（四）即使銷貨款回籠指數６１﹒８，環比及同比分別回落０﹒５個百分點與１個百分點

，但此數仍然繼續處於６０以上的明顯擴張水平，即企業的經營在遇困之際暫無資金太大的壓力

；特別是認為銷貨款回籠有「困難」者的佔比１０﹒５，更是略為低於２０１８年三季度

１０﹒６約０﹒１個百分點，而「一般」者佔比５５﹒５，和「較好」者佔３４﹒１，二者合同

所達８９﹒１，亦屬有良性的啟示。



＊售價未為原材料推高有良性啟示＊



再看成本，亦同樣無甚問題，即使（五）原材料購進價格仍處擴張水平，尤其是２０１９年

三季度的指數５６﹒７３環比仍減２﹒４個百分點，更比上年同期之６４﹒３要低８個百分點，

問題為此數尚屬擴張水平，使企業在外與內訂單皆跌底下的競爭能力有壓。

唯是（六）產品銷售價格感受指數４５﹒７，環比及同比分別回落１﹒６個百分點與５﹒２

個百分點，仍然未有受到材料購進價格擴張的太大負面影響。

至於（七）經營景氣指數５３﹒３，比二季度的５５環比回落１﹒７個百分點，同比低

３﹒６個百分點，同樣是在美對華所掀貿戰不斷升級的衍生負面效應，但認為「較差」者的佔比

１４﹒９，而「一般」及「較好」者分別佔６３﹒６與２１﹒５，可以接受。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

