《午市前瞻》港股二萬七關勢遇阻，待中美貿談下一步消息決定走向

《經濟通通訊社３１日專訊》美國聯儲局一如預期減息四分一厘，並暗示暫時不再減息，匯

豐銀行隨後宣布帶頭減息八分一厘，明日起生效，刺激本地地產股上揚，而多隻重磅股亦見反彈

，恆指一度升破兩萬七，半日收市則得而復失。

港股開市前，內地公布的１０月官方製造業ＰＭＩ回落至４９﹒３遜預期，恆指今早僅輕微

高開４０點報２６７０８，隨後愈升愈有，曾經高見２７００９點抽高３４１點，半日收市則升

２８１點或升１﹒０６％，收報２６９４９，收復十天線（約２６７５５）。半日主板成交重上

４００億元，達４３４﹒９９億元。國企指數收報１０５３９，升０﹒５８％或升６０點。

Ａ股個別發展，滬綜指半日跌０﹒０９％，報２９３６﹒６４點；深成指微升０﹒０２％，

至９６８３點；兩市半日成交２７０１億元。



＊本地銀行、地產股齊反彈，友邦騰訊港交所推高大市＊



聯儲局是次議息結果立場偏鷹，本地銀行股有吸納。匯控（００００５）反彈１﹒１％，報

５９﹒８５元；恆生（０００１１）走高１﹒１７％，報１６４﹒７元；惟上日（３０日）績佳

股價造好的渣打（０２８８８）升幅輕微，升０﹒２８％，報７１﹒４５元；中銀香港（０２３

８８）首三季減值撥備前經營溢利升約７％，惟股價不受捧，半日微升０﹒１９％，報２７﹒０

５元。

匯豐銀行帶頭減息，利好本地地產股。恆隆（００１０１）走高２﹒３４％，報１７﹒４８

元；新地（０００１６）漲１﹒９７％，報１１８﹒９元；恆地（０００１２）跟升１﹒５５％

，報３９﹒２５元；信置（０００８３）抽高１﹒３７％，報１１﹒８元。

重磅股方面，友邦無懼摩通微降目標價，半日再彈２﹒０９％，報７８﹒３元。有傳阿里巴

巴擬最快下月本港上市，港交所（００３８８）漲１﹒９９％，報２４５﹒８元，見逾一個月高

；騰訊（００７００）暫止兩連跌，反彈１﹒５２％，報３２１元。內地三大電訊商明日（１１

月１日）起正式上線５Ｇ商用套餐，中移動（００９４１）半日升０﹒６３％，報６４﹒２元。



＊舜宇飆８％冠藍籌，建行績後一支獨秀＊



蘋果公司季績勝預期，且本季收入預測理想，刺激一眾手機設備股起舞。舜宇光學（０２３

８２）勁飆８﹒０４％，報１２７﹒６元，為表現最佳藍籌；瑞聲（０２０１８）亦跟升３﹒９

６％，報５１﹒２５元；丘鈦科技（０１４７８）漲５﹒６９％，報１０﹒７８元。

多隻內銀上日收市後放榜，包括建行（００９３９）、中行（０３９８８）及招行（０３９

６８）。業績不算標青，股價個別發展。建行抽高１﹒１２％，報６﹒３元，中行微升０﹒３１

％，報３﹒２３元；招行先升後回，半日跌０﹒６６％，報３７﹒３５元。

雖然智利取消原定下月舉行的亞太經合組織（ＡＰＥＣ）峰會，惟美國白宮明言仍以下月簽

署中美第一階段貿易協議為目標，出口股見回升。創科（００６６９）揚４﹒１２％，報６０﹒

６元。申洲國際（０２。３１３）高收１﹒６８％，報１０９元；敏實（００４２５）亦向上１

﹒４７％，報２７﹒７元。



＊中石油績差最弱藍籌，中手游首掛一度潛水＊



另外，兩桶油上日收市後放榜，其中，中石油（００８５７）第三季少賺５８％；中石化（

００３８６）同期則少賺３２％，兩股雙雙成為半日最差藍籌。前者挫３﹒９９％，報３﹒８５

元；後者滑２﹒３９％，報４﹒４９元。而中海油（００８８３）亦跟跌０﹒１７％，報１１﹒

８６元。

焦點股方面，蒙牛（０２３１９）獲澳洲法院批准收購貝拉米，半日揚３﹒５５％，報３２

﹒１。至於市場大熱、中籤率僅１５％的中手游（００３０２）首掛一度潛水，低見２﹒７５元

，上市價為２﹒８３元，半日則收報２﹒９５元，較上市價高出４﹒２４％。同樣今日上市的雲

南建投混凝土（０１８４７）則明顯跑輸，半日收低上市價２１﹒４２％，報２﹒６４元。



＊李偉傑：中資電訊股可先買第一注＊



港股在聯儲局宣布再減息四分一厘之後走強，財經分析員李偉傑接受《經濟通通訊社》訪問

時表示，雖然恆指半日已經觸及二萬七關口，但成交金額上明顯未見大幅增加，故恆指在該關口

再遇阻力。他續指，港股下一步走勢將取決中美達成協議的下一步消息，目前ＡＰＥＣ峰會已經

取消，市場均憧憬兩國可以在其他場合簽署協議，不過目前依然存在變數，故如中美再傳好消息

，港股或可突破並企穩二萬七，否則港股將再回調。

三大中資電訊商正式公布５Ｇ商用套餐，不過李偉傑表示，５Ｇ發展進一步明朗化，惟認為

今日中資電訊股的走勢令人失望，因為僅微微走高。至於套餐價格方面，他認為傾向昂貴，因為

過去４Ｇ套餐定價不會達逾百元人幣，但今次５Ｇ套餐每月平均最少１２８元人幣，需要待套餐

正式「落地」，方知道市場的接受程度。他強調，現階段可先買入第一注中資電訊股，主要由於

早前受季績影響才進一步回落，如待套餐「落地」、數據公布才買入會太遲。以中電信（００７

２８）為例，現價３﹒３元水平可買入，３元止蝕。（ａｌ、ｋｌ）

