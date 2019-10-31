  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/10/2019 16:37

《美元走勢－羅明立》美匯指數９６﹒７０支持不容有失

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒８８　　　１０８﹒５５　　　１０８﹒８５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１７１　　　１﹒１１４９　　　１﹒１１５３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９３５　　　１﹒２８９６　　　１﹒２８９７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８９４　　　０﹒９８６０　　　０﹒９８９１
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４０９　　　７﹒８３２４　　　７﹒８４００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美聯儲議息後一如預期宣布減息０﹒２５％，利率降至１﹒５％－１﹒７５％
，為本年以來第三次。於會後聲明中，主席鮑威爾表示，是以減息為一次性的保險措施，現時的
貨幣政策立場「似乎維持恰當」，並放棄以往提到在需要時採取行動維持經濟增長的字眼。此外
，亦提及利率「中期調整」，可能已經結束，暗示未來或不會進一步減息，不過會持續監察經濟
數據表現。美匯指數短線回落，支持位於９７﹒００附近，自２０１８年９月展開的上升通道支
持在９６﹒７０，不容有失。
　　加拿大央行於議息會議後，如期維持利率於１﹒７５％不變，會後聲明指央行正意識到隨著
貿易衝突及不確定性的持續，使當地經濟韌性將愈來愈受到考驗，故下調明後兩年經濟增長預測
０﹒２個百分點，分別為１﹒７％及１﹒８％。有別於９月份議息，央行於是次聲明中刪除了有
關利率對經濟具有刺激性的明確說法，亦未有提及經濟接近於潛力水準，似向市場暗示該行未來
或有減息機會。分析師指出投資者將會觀察加拿大央行能否維持中性的貨幣立場。加拿大央行貨
幣政策立場有溫和轉變，令美元兌加元一度升超過１５０點，一下子逼近５０天平均線的
１﹒３２２０，現時圖表顯示１﹒３０為美元重大支持，阻力在１﹒３２５０附近，短期可能在
此範圍波動。　　　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒９０　　　１０７﹒５０　　　１０９﹒４０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１１２０　　　１﹒１２３０　　　１﹒１０７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道31/10/2019
【帶頭減P】匯豐宣布下調最優惠利率0.125厘至5厘
生財有道31/10/2019
《開市Good Morning》林家亨：下月再減息機會不大
生財有道31/10/2019
【儲局減息】余偉文：息口走勢未明朗 料港元拆息未必隨美息下調
中國故事31/10/2019
【京城近觀】隆福寺回歸 打造藝術Ｘ商業新生態
生財有道31/10/2019
【儲局減息】儲局一如預期減息四分一厘 暗示暫停再下調利率
國際動態31/10/2019
英近百年來 首次12月大選
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金