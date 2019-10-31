《美元走勢－羅明立》美匯指數９６﹒７０支持不容有失

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒８８ １０８﹒５５ １０８﹒８５

歐元╱美元 １﹒１１７１ １﹒１１４９ １﹒１１５３

英鎊╱美元 １﹒２９３５ １﹒２８９６ １﹒２８９７

美元╱瑞郎 ０﹒９８９４ ０﹒９８６０ ０﹒９８９１

美元╱港元 ７﹒８４０９ ７﹒８３２４ ７﹒８４００

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《美元走勢》美聯儲議息後一如預期宣布減息０﹒２５％，利率降至１﹒５％－１﹒７５％

，為本年以來第三次。於會後聲明中，主席鮑威爾表示，是以減息為一次性的保險措施，現時的

貨幣政策立場「似乎維持恰當」，並放棄以往提到在需要時採取行動維持經濟增長的字眼。此外

，亦提及利率「中期調整」，可能已經結束，暗示未來或不會進一步減息，不過會持續監察經濟

數據表現。美匯指數短線回落，支持位於９７﹒００附近，自２０１８年９月展開的上升通道支

持在９６﹒７０，不容有失。

加拿大央行於議息會議後，如期維持利率於１﹒７５％不變，會後聲明指央行正意識到隨著

貿易衝突及不確定性的持續，使當地經濟韌性將愈來愈受到考驗，故下調明後兩年經濟增長預測

０﹒２個百分點，分別為１﹒７％及１﹒８％。有別於９月份議息，央行於是次聲明中刪除了有

關利率對經濟具有刺激性的明確說法，亦未有提及經濟接近於潛力水準，似向市場暗示該行未來

或有減息機會。分析師指出投資者將會觀察加拿大央行能否維持中性的貨幣立場。加拿大央行貨

幣政策立場有溫和轉變，令美元兌加元一度升超過１５０點，一下子逼近５０天平均線的

１﹒３２２０，現時圖表顯示１﹒３０為美元重大支持，阻力在１﹒３２５０附近，短期可能在

此範圍波動。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒９０ １０７﹒５０ １０９﹒４０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１２０ １﹒１２３０ １﹒１０７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

