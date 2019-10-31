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31/10/2019 08:52

【修例風暴】馬道立：學生要成未來領袖，需學習包容尊重及妥協

　　終審法院首席法官馬道立昨日（３０日）出席中學校長會論壇致辭時，提及法治精神，強調
追求基礎的自由及權利，同時亦要尊重別人及社會，學生要成為未來領袖，最重要學習社群歸屬
感，亦要學習包容、尊重及妥協精神。
　　馬道立又稱，本港司法獨立關鍵體現於有獨立法官，會秉持操守、正直處理案件，從本港人
權和各項基本自由，例如投票或參選權利、言論、宗教和新聞自由，及遊行示威的權利等，都能
夠體現法治真正存在。《香港經濟日報》（ｚｚ）

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