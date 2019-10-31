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即市新聞

31/10/2019 19:32

《再戰明天》習近平訪問希臘，內地公布財新製造業ＰＭＩ

　　《經濟通通訊社３１日專訊》明日，中國國家主席習近平訪問希臘，內地公布財新製造業採
購經理人指數（ＰＭＩ）。美國公布１０月製造業採購經理人指數。

＊國家主席習近平訪問希臘＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚９：３０ｐｍ，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗在
Ｒｉｃｅ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｆｉｎａｎｃｅ　Ｓｕｍｍｉｔ發表講話並參加一個問答環節。
　　明日，中國國家主席習近平訪問希臘。此外，中國國務院總理李克強對烏茲別克斯坦和泰國
進行正式訪問（至１１月５日）。

＊中國公布財新製造業ＰＭＩ，星巴克、埃克森美孚派業績＊

　　明日公布業績的美企有：星巴克、埃克森美孚和雪佛龍。
　　在數據方面，明早９：４５ａｍ，中國公布１０月財新製造業採購經理人指數，料由
５１﹒４跌至５１。
　　４：３０ｐｍ，香港公布９月零售銷售，年率跌幅料由２３％擴大至２５﹒６％。
　　８：３０ｐｍ，美國公布１０月失業率，料由３﹒５％升上３﹒６％；就業參與率料由
６３﹒２％降至６３﹒１％；平均時薪月率料由持平升上０﹒３％；年率料由２﹒９％升上３％
。美國１０月製造業就業人口變動，跌幅料由２０００擴大至５﹒５萬；非農業就業人口變動，
升幅料由１３﹒６收窄至８﹒５萬。

＊美國公布１０月製造業採購經理人指數＊

　　９：４５ｐｍ，美國公布１０月製造業採購經理人指數，料由５１﹒１升上５１﹒５。　　
１０：００ｐｍ，美國公布９月營建開支，月率料由０﹒１％升上０﹒２％；ＩＳＭ１０月製造
業指數料由４７﹒８升上４９。

＊北京京客隆＊

　　在本港，明日公布業績的公司：北京京客隆（００８１４）和亞勢備份（０８２９０）。
（ｈｏ）

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