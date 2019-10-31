《經濟通通訊社３１日專訊》本港樓市氣氛未見好轉，官方樓價指數連跌四個月。差餉物業
估價署公布，本港９月私人住宅單位售價指數報３８０﹒５，按月下跌１﹒８３％，跌幅較８月
的１﹒４％進一步擴大。不過，今年首９個月私人住宅樓價指數仍升５﹒８７％。
其中，中小型單位（１００平方米以下）售價跌幅加快，９月樓價指數報３８３，按月跌１
﹒９２％；而大型單位（１００平方米或以上）樓價指數報３２６﹒６，按月跌１％。
（ｙｗ）
31/10/2019 10:31
【本港樓市】差估署９月樓價指數跌１﹒８％，連跌４個月
《經濟通通訊社３１日專訊》本港樓市氣氛未見好轉，官方樓價指數連跌四個月。差餉物業
估價署公布，本港９月私人住宅單位售價指數報３８０﹒５，按月下跌１﹒８３％，跌幅較８月
的１﹒４％進一步擴大。不過，今年首９個月私人住宅樓價指數仍升５﹒８７％。
其中，中小型單位（１００平方米以下）售價跌幅加快，９月樓價指數報３８３，按月跌１
﹒９２％；而大型單位（１００平方米或以上）樓價指數報３２６﹒６，按月跌１％。
（ｙｗ）
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