【本港樓市】差估署９月樓價指數跌１﹒８％，連跌４個月

《經濟通通訊社３１日專訊》本港樓市氣氛未見好轉，官方樓價指數連跌四個月。差餉物業

估價署公布，本港９月私人住宅單位售價指數報３８０﹒５，按月下跌１﹒８３％，跌幅較８月

的１﹒４％進一步擴大。不過，今年首９個月私人住宅樓價指數仍升５﹒８７％。

其中，中小型單位（１００平方米以下）售價跌幅加快，９月樓價指數報３８３，按月跌１

﹒９２％；而大型單位（１００平方米或以上）樓價指數報３２６﹒６，按月跌１％。

（ｙｗ）

