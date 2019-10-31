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31/10/2019 16:31

【本港經濟】第三季預估ＧＤＰ按年跌２﹒９％，步入技術性衰退

　　《經濟通通訊社３１日專訊》政府統計處今日公布，根據預先估計數字，今年第三季本地生
產總值較上年同期實質下跌２﹒９％，遠遜市場原來預測的０﹒３％跌幅，而今年第二季則上升
０﹒４％。本地生產總值下跌是由於內部及對外需求均表現疲弱所致。
　　政府發言人表示，經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值繼上一季下跌０﹒５％後，
在第三季的跌幅擴大至３﹒２％，比市場估計跌０﹒６％差，顯示香港經濟已步入技術性衰退。

＊首三季香港經濟按年收縮０﹒７％＊

　　發言人指，香港經濟增長在全球經濟放緩和中美貿易摩擦的影響下，自去年起已拾級而下。
最近更受到本地社會事件嚴重衝擊，情況急轉直下。根據預先估計數字，今年第三季本地生產總
值按年實質收縮２﹒９％，是自２００９年「環球經濟大衰退」以來首次錄得季度按年跌幅，亦
遠遜於第一季的０﹒６％和第二季的０﹒４％輕微增長。首三季合計，香港經濟按年收縮
０﹒７％。
　　隨着環球製造業和貿易活動進一步放慢，第三季香港整體貨物出口跌幅擴大。本地社會事件
令訪港旅遊業受到重創，服務輸出錄得自２００３年第二季以來最大的按年跌幅。內部需求明顯
轉差。經濟下滑削弱消費情緒，連串大型示威活動對零售、飲食和其他消費相關行業造成重大干
擾，私人消費開支按年下跌，為超過十年以來首次；經濟信心低迷，整體投資開支的跌勢加劇。
（ｃｌ）

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