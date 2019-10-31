《經濟通通訊社３１日專訊》美國宣佈減息０﹒２５厘，並暗示或暫停減息，摩根大通表示
，是次減息最大的驚喜來自美國股市和債市的正面反應，標普５００指數收市升０﹒３％，而美
國十年期國債孳息率亦下降４﹒３個基點，而當市場對風險取態趨向正面，美聯儲暫停減息可視
作美國經濟狀況仍然良好，無需額外的刺激措施。
摩通指出，智利取消主辦亞太經合組織（ＡＰＥＣ）領導人非正式會議，此舉無礙中美兩國
達成貿易協議，若中美兩國想在１２月中前達成協議，便會另覓地方商議該協議。（ｂｎ）
31/10/2019 10:35
【儲局減息】摩通：聯儲局暗示暫停減息，或預示無需額外刺激措施
《經濟通通訊社３１日專訊》美國宣佈減息０﹒２５厘，並暗示或暫停減息，摩根大通表示
，是次減息最大的驚喜來自美國股市和債市的正面反應，標普５００指數收市升０﹒３％，而美
國十年期國債孳息率亦下降４﹒３個基點，而當市場對風險取態趨向正面，美聯儲暫停減息可視
作美國經濟狀況仍然良好，無需額外的刺激措施。
摩通指出，智利取消主辦亞太經合組織（ＡＰＥＣ）領導人非正式會議，此舉無礙中美兩國
達成貿易協議，若中美兩國想在１２月中前達成協議，便會另覓地方商議該協議。（ｂｎ）
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