  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/10/2019 10:35

【儲局減息】摩通：聯儲局暗示暫停減息，或預示無需額外刺激措施

　　《經濟通通訊社３１日專訊》美國宣佈減息０﹒２５厘，並暗示或暫停減息，摩根大通表示
，是次減息最大的驚喜來自美國股市和債市的正面反應，標普５００指數收市升０﹒３％，而美
國十年期國債孳息率亦下降４﹒３個基點，而當市場對風險取態趨向正面，美聯儲暫停減息可視
作美國經濟狀況仍然良好，無需額外的刺激措施。
　　摩通指出，智利取消主辦亞太經合組織（ＡＰＥＣ）領導人非正式會議，此舉無礙中美兩國
達成貿易協議，若中美兩國想在１２月中前達成協議，便會另覓地方商議該協議。（ｂｎ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事31/10/2019
【京城近觀】隆福寺回歸 打造藝術Ｘ商業新生態
生財有道31/10/2019
【儲局減息】儲局一如預期減息四分一厘 暗示暫停再下調利率
國際動態31/10/2019
英近百年來 首次12月大選
FOCUS30/10/2019
【FOCUS】兩萬億債務雪球滾近 政府企業齊勒褲帶自保
生財有道30/10/2019
《開市Good Morning》曾永堅：百天線為港股最大阻力
生財有道30/10/2019
【放寬按保】新政策助具能力者入市 後市去向難料須衡量風險
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金