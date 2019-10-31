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31/10/2019 18:14

【港元利率】花旗：３個月港元定存年利率最高達２﹒５厘

　　《經濟通通訊社３１日專訊》花旗銀行公布，由１１月１日起至３０日，新客戶以５萬元或
以上開立３個月港元定存，並持有指定產品結存，年利率最高達２﹒５厘。現有客戶以１萬元或
以上新資金開立３個月港元定存，年利率最高達２﹒１％。
　　另外，客戶在１１月期間，以全新人民幣資金開立３個月或６個月定存戶口，最高年利率優
惠２﹒３％，最低定存金額為３０萬元人民幣。現有客戶以２０萬港元等值或以上之新資金兌換
人民幣，並開立１個月人民幣定存，亦可享６％年利率，優惠期至１２月３１日。（ｓｋ）

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