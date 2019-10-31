【帶頭減Ｐ】恒生銀行宣布下調港元最優惠利率八分一厘至５％

《經濟通通訊社３１日專訊》恆生銀行（０００１１）宣布，將於１１月５日起，下調港元

最優惠利率八分一厘，由５﹒１２５％降至５％。

該行亦調低港元儲蓄存款年利率，戶口結餘達５０００元或以上的儲蓄存款年利率，將由

０﹒１２５％下調至０﹒０１％。

恆生銀行執行董事兼零售銀行及財富管理業務主管關穎嫺表示，經考慮各方面的因素，包括

美國聯儲局減息和香港經濟環境，決定下調最優惠利率，期望能有助支持香港經濟發展。

（ｓｋ）

