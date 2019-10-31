《小傳日記》港銀跟減息，魚缸有起色；二萬七遇阻，等貿議結果



《小傳日記》花旗國聯儲局鮑叔一如「孖屐」預期咁減息四分一厘，雖然暗示今年內應該唔

會再減息，花旗國魚缸噚晚仍然起哄。神州今個月官方製造業ＰＭＩ落返去４９﹒３，差過「孖

屐」預期，不過香江魚缸依然踢高４０點，報２６７０８點已是全日最低位。之後，獅子銀行突

然公布帶頭減最優惠利率八分一厘，磚頭佬受捧，魚缸愈升愈有，加上中美無因為ＡＰＥＣ峰會

取消而唔打算簽首階段協議，所以高見２７００９狂踩油升３４１點，突破二萬七關口。不過下

晝之後，魚缸回番啲，最終只踢高２３９點或近１巴仙，報２６９０６，收復十天線（約

２６７５１），成交８５０﹒８６億增加１３巴仙。國指亦高５４點或逾半巴仙，報

１０５３３。

神州Ａ場方面，上證指數跣低１０點或近半巴仙，報２９２９點。深成指數縮水４６點或近

半巴仙，報９６３５點。兩市全日成交４５１１億人仔。

大隻藍戰士方面，獅子銀行宣布帶頭跟減八分一厘，聽日開始生效，大象（００００５）踢

高半巴仙，報５９﹒５銀。有傳阿里巴巴捲土重來，再嚟香江ＩＰＯ，生發發（００３８８）全

日起哄近２巴仙，報２４５銀。ＱＱ（００７００）跟住魚缸生猛，收高逾１巴仙，報

３２０﹒８銀。神州移動（００９４１）同其他兩個電訊佬街坊都公布咗５Ｇ商用套餐，今日曾

經微微踢高，不過收市就原地踏步，報６３﹒８銀。ＡＩＡ（０１２９９）雖然畀細摩降「他屐

」到９９銀，但全日跟住魚缸有力撐，鏟高逾２巴仙，報７８﹒４５銀。建行（００９３９）首

三季純利按年多逾半成到逾２２５３億人仔，野村決定維持「掃貨」評級同「他屐」，最終收高

逾１巴仙，報６﹒３１銀。



＊中石油績軟油佬齊玩完，燃氣價格加燃氣佬笑哈＊



早幾日國際油價跌不停，三桶油當然謝晒。中石油（００８５７）唔爭氣，第三季純利按年

跌５８巴仙，令到其他兄弟都比佢拖累埋，收單插低４巴仙，報３﹒８５銀，係全日最差藍戰士

同國貨佬。中石化（００３８６）滑落２巴仙，報４﹒５銀。中海油（００８８３）跌１巴仙，

報１１﹒７６銀。中海油服（０２８８３）首三季由虧轉盈，高盛都升佢「他屐」到１０﹒８銀

，評級維持「中性」，最終高逾４巴仙，報１０﹒９４銀。

冬天話咁快就到，神州突然調高天然氣價格，燃氣佬好興奮。新奧能源（０２６８８）飆

６巴仙，報８９﹒８銀，係全日最好國貨佬。神州燃氣（００３８４）跳高４巴仙報３３﹒４５

銀。潤燃（０１１９３）彈升逾３巴仙，報４７﹒３銀。昆侖能源（００１３５）漲逾２巴仙，

報７﹒３１銀。



＊蘋果有驚喜機佬齊彈起，神州建基金尤最寵中芯＊



蘋果公司第四季盈利令人驚喜，只喺微跌近３巴仙至１３７億美金，蘋果概念嘅手機設備佬

１２６﹒８銀，係表現最好藍戰士！瑞聲（０２０１８）踼高逾３巴仙，報５１銀。丘鈦

（０１４７８）跳起逾２巴仙，報１０﹒４４銀。比亞迪電子（００２８５）彈起近４巴仙，報

１３﹒５２銀。不過，鴻騰精密（０６０８８）就軟腳近１巴仙，報３﹒１９銀。

據多間花旗媒體報道，神州建立咗一個規模約２９０億美金嘅國家基金，希望用嚟投資半導

體行業，降低對外部技術嘅依賴。晶片佬有得發圍，個個仲唔跟住彈起！中芯（００９８１）踼

高逾６巴仙，報９﹒９９銀。華虹半導體（０１３４７）跳高逾２巴仙，報１５﹒８２銀。不過

ＡＳＭ太平洋（００５２２）首三季盈利少咗八成，今日都畀缸友追住掟，全日跌３毫子，報

１０９﹒７銀。



＊香江跟減息地產有得益，食品消息多資金唔錯過＊



噚晚花旗國聯儲局一如預期減息，今日獅子銀行帶頭減息，一眾本地地產佬就跟著嚟起哄，

恆隆地產（００１０１）升１巴仙，報１７﹒２６銀。新地（０００１６）升２巴仙，報

１１８﹒９銀。新世界（０００１７）升逾１巴仙，報１１﹒２４銀。信置（０００８３）升１

巴仙，報１１﹒７４銀。長實（０１１１３）微升一格報５４﹒７銀。

食品佬今日消息好多，搞到資金都差少少追唔切。澳優（０１７１７）預計首三季賺多３８

巴仙，今日醒神升６巴仙，報１１﹒７２銀。而澳洲法院就批咗蒙牛（０２３１９）收購貝拉米

，全日揚逾１巴仙報３１﹒３５銀。之前畀大行富瑞唱好嘅神州火鍋佬海底撈（０６８６２）再

破頂，升近２巴仙收３８銀。頤海國際（０１５７９）都有逾２巴仙進帳，報５３﹒４銀。旺旺

（００１５１）再創逾一年高位，升近１巴仙報６﹒６２銀。請請！



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