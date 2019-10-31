【本港經濟】金管局：９月港元存款增０﹒６％，人幣存款減逾３％

《經濟通通訊社３１日專訊》金管局發表統計數字顯示，今年９月份認可機構的存款總額按

月微跌０﹒３％。其中港元存款增加０﹒６％，外幣存款總額減少１﹒２％。香港人民幣存款減

少３﹒２％，於９月底為６２３４億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於９月份為

４５８２億元人民幣，而８月份的數字為４９７３億元人民幣。

在９月份，由於資金調撥安排，外匯基金存放於認可機構的外幣存款有所減少。若撇除外匯

基金存款因素，外幣存款在９月份微跌０﹒４％，而存款總額則微升０﹒１％。

９月份貸款與墊款總額上升１﹒１％，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及在香港境

外使用的貸款均較上月增加１﹒１％。由於港元貸款升幅較港元存款大，港元貸存比率由８月底

的９０﹒１％，上升至９月底的９０﹒６％。

今年第三季在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季上升２﹒３％後，再錄得１﹒９％的

升幅。按經濟用途分析，這些貸款於第三季的增長主要由住宅按揭貸款帶動。



＊９月Ｍ２及Ｍ３按年升１﹒９％及１﹒８％＊



９月份港元貨幣供應量Ｍ２及Ｍ３按月分別上升０﹒６％及０﹒５％，與去年同期比較則分

別上升１﹒９％及１﹒８％。港元貨幣供應量Ｍ２及Ｍ３上升，主要是由於港元存款增加。

９月份經季節因素調整的港元貨幣供應量Ｍ１下跌０﹒５％，按年下跌３﹒４％，部分反映

投資相關活動。貨幣供應量總額Ｍ２及Ｍ３於９月份分別微跌０﹒２％及０﹒３％，按年則分別

上升２﹒８％及２﹒６％。撇除外匯基金資金調撥安排的因素後，貨幣供應量總額Ｍ２及Ｍ３分

別微升０﹒２％及０﹒１％。（ｂｉ）

