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即市新聞

31/10/2019 18:40

【本港經濟】金管局：９月港元存款增０﹒６％，人幣存款減逾３％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》金管局發表統計數字顯示，今年９月份認可機構的存款總額按
月微跌０﹒３％。其中港元存款增加０﹒６％，外幣存款總額減少１﹒２％。香港人民幣存款減
少３﹒２％，於９月底為６２３４億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於９月份為
４５８２億元人民幣，而８月份的數字為４９７３億元人民幣。
　　在９月份，由於資金調撥安排，外匯基金存放於認可機構的外幣存款有所減少。若撇除外匯
基金存款因素，外幣存款在９月份微跌０﹒４％，而存款總額則微升０﹒１％。
　　９月份貸款與墊款總額上升１﹒１％，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及在香港境
外使用的貸款均較上月增加１﹒１％。由於港元貸款升幅較港元存款大，港元貸存比率由８月底
的９０﹒１％，上升至９月底的９０﹒６％。
　　今年第三季在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季上升２﹒３％後，再錄得１﹒９％的
升幅。按經濟用途分析，這些貸款於第三季的增長主要由住宅按揭貸款帶動。

＊９月Ｍ２及Ｍ３按年升１﹒９％及１﹒８％＊

　　９月份港元貨幣供應量Ｍ２及Ｍ３按月分別上升０﹒６％及０﹒５％，與去年同期比較則分
別上升１﹒９％及１﹒８％。港元貨幣供應量Ｍ２及Ｍ３上升，主要是由於港元存款增加。
　　９月份經季節因素調整的港元貨幣供應量Ｍ１下跌０﹒５％，按年下跌３﹒４％，部分反映
投資相關活動。貨幣供應量總額Ｍ２及Ｍ３於９月份分別微跌０﹒２％及０﹒３％，按年則分別
上升２﹒８％及２﹒６％。撇除外匯基金資金調撥安排的因素後，貨幣供應量總額Ｍ２及Ｍ３分
別微升０﹒２％及０﹒１％。（ｂｉ）

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