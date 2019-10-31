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即市新聞

31/10/2019 11:26

《真知灼見－溫灼培》美加央行貨幣政策各異

　　《真知灼見》於今晨議息會，美國聯儲局宣布減息２５個基點，把聯邦儲備基金息率範圍降
至１﹒５％至１﹒７５％，成為今年內的第三次減息。在其聲明中，聯儲局主席鮑威爾指，是次
減息已是防經濟下滑於未燃，並相信現貨幣政策已經到位（「ｗｅ　ｂｅｌｉｅｖｅ　
ｔｈａｔ　ｍｏｎｅｔａｒｙ　ｐｏｌｉｃｙ　ｉｓ　ｉｎ　ａ　ｇｏｏｄ　
ｐｌａｃｅ」）。言下之意，相信鮑威爾是指，是次美國減息周期或已到一段落。明顯，鮑威爾
對貨幣政策未來的看法與美國總統特朗普存在著很大的分歧。特朗普周初指，當其他國家也行負
息政策，為何聯儲局不可。至於從美元利率期貨價格變化顯示，現市場估計聯儲局１２月減息機
會為２２％，可謂相當之低。至於明年如要減息，也要到１２月份才有７５％機會率。筆者理解
聯儲局的想法。因為面對明年美國大選，為免節外生枝損害選情，特朗普政府將很大機會於短期
內與中國達成初階段的貿易協議。如成事，這可降低美國經濟下滑風險，使聯儲局也無需進一步
減息。也是說，明年聯儲局需減息與否，重點還看中美可達成多大的貿易協議。

＊加國央行維持貨幣政策不變＊

　　反觀昨晚加拿大央行議息會，如預期加央行維持所有貨幣政策不變，息率保留於１﹒７５％
水平。也是說，現在加元息率已高於美國聯邦儲備基金的中間息率。加央行雖不減息，但就暗示
該行未來有減息機會，主要是因為面對外圍經濟及貿易的不明朗。對於２０１９年全年經濟增長
預期，加央行把由原先估計增長１﹒３％提升到１﹒５％。但就把２０２０及２０２１年的預測
略有所下調。現估計２０２０年全年經濟增長幅度為１﹒７％，２０２１年增長預測為
１﹒８％。而據加元利率期貨價格變化顯示，現市場估計加央行今年１２月減息機會只有
２６％，要到明年９月減息機會才有７５％。由於杜魯多政府獲連任後揚言會推財政政策改善經
濟，料這將會大大降低加央行日後要減息刺激經濟的需要。加央行警告要減息相信無非是要恐嚇
投資者，免於他們過份對加元作吸納，把加元匯價過份推升而已。也是說，當加元靠近１﹒３０
兌１美元的高位，加央行對進一步走強的加元明顯有戒心。就今早所見，加元匯價報
１﹒３１６１兌１美元。假使筆者上述估計正確，提防短期內加元將有困難上破１﹒３０兌１美
元。

＊巴西央行暗示還再減息機會＊

　　最後值得留意，昨晚議息的還有巴西中央銀行。議息會後巴西宣布減息５０個基點，把其官
方息率降至５厘的歷史低位。減息後巴西央行隨即暗示日後還有機會再減。上述消息一出使巴西
貨幣雷亞爾兌美元匯價一度出現急跌，但很快又再回升。今早（３１日）於亞洲市場報
３﹒９８７７雷亞爾兌１美元，與未減息前水平相約。息率會影響貨幣走勢，但如中美貿易緊張
狀況短期能得以舒緩，相信對新興市場經濟以至貨幣匯率水平帶來的幫助可更大。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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