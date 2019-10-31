【儲局減息】宏利：聯儲局或最快於明年３月才會再減息

《環富通基金頻道３１日專訊》美國聯儲局一如市場預期公布減息２５個基點，宏利投資管

理首席經濟師兼宏觀經濟策略部主管Ｆｒａｎｃｅｓ Ｄｏｎａｌｄ就此發表最新評論道，美國

聯儲局主席鮑威爾向市場發出頗為強烈的訊號─在經過三次利率「中期調整」後將暫時停止再減

息。聯儲局一如１９９５年及１９９８年般採取「防禦性減息」的行動後，當局現在選擇觀望一

段日子。誠然，採取觀望態度的原因有很多，包括地緣政治風險改善、該行看來環球增長趨於平

穩，未來甚至再加速，以及金融體系狀況維持寬鬆，部分股票繼續上升，以及美元匯價相對上維

持上落格局。

該行認為，聯儲局或最快於２０２０年３月在不情願的情況下被逼再減息，實際時間可能再

遲一點。該行的憂慮是，在製造業衰退會否蔓延至服務業及就業市場。目前鮑威爾稱不反對減息

，日後發展一旦改變局方對經濟前景的看法，聯儲局仍會回應。雖然鮑威爾並無具體交代其關注

重點，以決定往後是否再減息，該行有理由相信，若就業市場持續惡化，足以令聯儲局再減息。

正當該行談論聯儲局在減息後會維持利率不變，有人可能會問，在不久將來會否出現加息？

該行預期情況在未來數年將不會出現，因通脹水平不足以支持聯儲局加息。從長期走勢的角度看

，這意味著利率將在一段非常長時間維持低企，這方面的重要性比該行是否預期減息２５基點或

未來六個月會否作多次減息更高。現實情況是該行處於低增長、低通脹的環境，長遠來看，這將

會妨礙聯儲局實施利率正常化的能力。（ｈｏ）

