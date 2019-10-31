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即市新聞

31/10/2019 15:37

《宏觀論勢－李依萊》環球股市表現波動

　　《宏觀論勢》全球股市上季表現反覆，投資者本來對貿易談判持樂觀態度，但近期受原油在
供應方面價格的波動所影響。因此，就第三季而言，亞洲和歐洲股市的表現較環球股市遜色，而
美國股市則表現優異。
　　美股經歷近期上升後的表現仍落後於環球股市。聯儲局在９月再次減息０﹒２５厘，並下調
聯邦基金利率區間至１﹒７５厘至２厘之間，更重申是次減息屬「防禦性減息」，旨在抵禦環球
經濟增長風險。然而，當局的利率點陣圖（ｄｏｔ　ｐｌｏｔ）顯示內部官員對利率走勢意見分
歧。由於聯儲局仍有可能進一步減息，各行業利潤率和淨利息收入增長可能繼續受壓。
　　受惠於英國硬脫歐風險驟降及歐洲央行（ＥＣＢ）的經濟刺激措施，歐洲股市上升。儘管歐
洲央行在９月的存款利率下調幅度低於預期，亦通過存款分級制度，短暫紓緩歐洲銀行股，但在
低利率的情況下，該行業的增長前景基本面仍維持溫和。不過，全球投資者從增長股轉投價值股
的舉動或可為股市帶來支持。
　　最近，中美有望達成有限度的第一階段貿易協議，為市場帶來樂觀情緒，帶動亞洲（日本除
外）股市反彈。該股市年初至今的表現均落後於環球股市，預期收益增長將持續受到不利因素影
響。近期中國的需求指標繼續反映今年市場將會持續溫和的增長勢頭，而在信貸增長放緩的情況
下，今年１月至７月的國內基建投資增速比預期低。由於中美貿易談判的不明朗因素持續，預料
中國政府在今年餘下時間將更積極推出經濟刺激措施。
　　中國實施積極的貨幣政策，並推出財政政策如地方政府增加債券發行等，市場情緒受支持下
逐漸恢復。此外，我們亦留意到中美雙方上調關稅的措施有所延遲甚至獲得豁免，雙方亦重開高
級別貿易談判，這使中國股市表現持平。
　　中國人行、財政部、國家發改委等主要決策部門在聯合新聞發布會上公告政策基調，除繼續
實施穩健的貨幣政策，亦表明中國只會逐漸放寬貨幣政策。隨當局重申其審慎態度，預料刺激經
濟措施將逐步帶動內需。然而，房地產的融資限制、地方政府對借貸的隱性控制，以及企業情緒
低迷等因素，將為抵銷下行壓力的政策帶來挑戰。中美貿易局勢緩和或可為決策者提供短暫的策
略重組機會。另外，中國提前宣布明年專項債券的發行量，預計基建行業仍是主要受惠者。
《新加坡銀行投資策略主管　李依萊》

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