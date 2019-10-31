《金融創見－張劭聲》美市的強勢延續，會是機遇還是誘餌

《金融創見》繼上月初分享了盛寶銀行對美股後市偏好的觀點後，道指和標普指數確實於十

月份錄得穩健上揚的表現並屢創新高，兩者目前距離歷史高位更只是一步之遙（特別是標普於

２８日錄得新的Ｒｅｃｏｒｄ Ｈｉｇｈ）。美股強勢原因離不開兩大原因：主要是第三季度企

業盈利「相對」理想，其次是美中貿戰談判發展正面，市場得以喘息。

反觀上周五（２５日）的顯著反彈令不少投資者感到意外，當日標普５００指數僅以低於曆

史高位３１點的水平收盤，其中大部分原因是由於Ａｍａｚｏｎ從遜預期的第三季度業績導致的

裂口低開水平，大幅反彈並從沉重沽壓中幾乎完全收服失地，提振交投氛圍。儘管第三季度整體

業績表現勝預期，但鑑於投資者普遍對後市的觀點仍然存有環球經濟負增長的考慮和對宏觀數據

的看法仍為疲弱，市場對企業的估值也會相對偏低，要持續挑戰曆史水平將會有一定壓力。綜合

上述因素，加上經濟周期的考量，謹慎的部署應該是輕微增持債券和以相同力度減持股票，並且

在股票層面應著重質量和低波幅等因素。換句話說，防禦性的投資部署是為上策。

上月錄得的另一個有趣的發展是價值股表現優於增長股，幅度是自去年第四季度增長下滑以

來的最大差距。但就全年而言，價值股表現仍然遜於增長股板塊，若把情況串聯於美國１０年期

國債收益率於年內下沉的走勢，這會突顯出美國長債收益率是衡量增長前景以及價值股變化關鍵

的一個事實。在剛過去的五年內，投資者取向於個別板塊的追捧整體地提高了增長型股票的估值

，所以價值型股票於同期的表現相較顯得失色，這當然也是因為價值型行業（如銀行，礦業，工

業和能源）的核心盈利部分於同期也錄得了較低的收益增長，所以未能贏得一眾買家的垂青。

隨著１１月及年底的來臨，市場評論員提出了股市季節性模式的傾向。最廣為人知的定是

「年終反彈」和「聖誕假期效應」。翻查了１９２８－２０１８年期間的數據，每年１１月至

１２月期間標普５００指數的平均累計回報為２％。這解釋了投資者每年慣性地談論這些影響的

動機。但是，投資者也必須認清這種所謂的正面的季節性效應會於目前的宏觀經濟前題下帶來擴

大的負面偏態係數（Ｎｅｇａｔｉｖｅ Ｓｋｅｗｎｅｓｓ），這意味著市場對股票收益的估值

跟其基本面並不對稱，投資者若是跟隨這種常規性的部署，也是間接等同承擔了更大的負面回報

風險。始終金融市場是沒有免費的午餐（Ｔｈｅｒｅ ｉｓ ｎｏ ｆｒｅｅ ｌｕｎｃｈ），

投資管理不能以單一準則作判斷，在任何情況下作多角度的精準審核也是必要的。

《盛寶銀行環球交易部門主管 張劭聲》

