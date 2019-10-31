《積金攻略－梁潘月寶》預設投資策略，低成本透明度高

《積金攻略》強積金的預設投資策略（Ｄｅｆａｕｌｔ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ

Ｓｔｒａｔｅｇｙ）主要為沒有選擇強積金基金的計劃成員而設計，透過一個現成的投資方案，

協助計劃成員管理退休儲蓄。預設投資策略會自動按預先制定的比例投資於不同資產類別，計劃

成員無須自行選擇投資組合，簡易方便。而其他計劃成員也可主動選用預設投資策略，為未來的

退休儲備籌謀。

這個投資策略有一大特點，就是回應了坊間指強積金基金收費高昂的問題。預設投資策略管

理費的上限為基金每年淨資產值的０﹒７５％（受託人、推銷商或保薦人、投資經理、保管人收

取的服務費等），經常性實付開支上限則為基金每年淨資產值的０﹒２％（定期年度審計費、印

刷開支及郵資等），上限合共為０﹒９５％，低於目前１﹒５％的平均基金開支比率。



＊收費高或會蠶蝕回報＊



大家要知道，基金收費高低直接影響投資回報，如果基金收費過高，即使投資有可觀增長，

回報可能會被蠶蝕。而且強積金投資是長達數十年的退休理財計劃，而正所謂「小數怕長計」，

高昂的收費累積下來會長遠地影響退休儲備。根據最新發表的康宏強積金指數所公布的分類基金

年初至今的表現顯示，相比一直較受強積金成員熱棒的香港股票基金和中國股票基金，預設投資

策略－核心累積基金更勝一籌，所以強積金的預設投資策略值得大家留意。

不過，大家亦要留意，按積金局的強積金低收費基金列表，現時市場上有２２３個低收費基

金，它們的平均基金開支比率為０﹒９２％，當中亦有１０個基金收費開支比率低於０﹒７５％

。成員除了比較收費水平及參考過往投資回報表現和風險評估外，亦要留意基金的投資策略及風

險是否適合自己。



＊透明度高自動降低風險＊



預設投資策略由２個混合資產策略組成：核心累積基金和６５歲後基金。前者一般分配

６０％資產至環球股票（較高風險資產）和４０％至環球債券（較低風險資產）。而後者則一般

持有２０％環球股票和８０％環球債券。

此策略有自動降低風險的設定，隨強積金成員的年齡增長而降低投資風險，當中的透明度非

常清晰，例如在５０歲前，帳戶內的所有強積金會投資於核心累積基金。到了５０歲至６４歲，

帳戶內的核心累積基金會每年逐步減持，並相應增持「６５歲後基金」，直至６４歲為止。及至

６４歲後，帳戶內的所有強積金均會投資於「６５歲後基金」。強積金成員就可以清楚明白自己

的投資去向了。

提提大家，不同強積金計劃下的「預設投資」的基金資產分配方式、投資項目和地域可能有

差別，因此即使具備類似的投資目標，投資回報仍然會有差異。如有任何疑問，可與理財顧問商

討分析，一起未雨綢繆，為理想的退休生活鋪路。

《康宏金融集團首席產品及策略總監 梁潘月寶》

