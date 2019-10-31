《宏策俊見－陳俊業》迎接減息周期下的債券投資攻略〈八〉

《宏策俊見》在此前的文章中，我們曾討論最適合套息投資產品的兩大條件，分別是套息穩

定性與資產價格穩定性。基於這兩個因素，我們挑選了直債及債基作為最為理想的投資工具，其

中債基，即債券基金更為理想，因為除了配合了以上兩大條件外，債基的入場門檻可以很低，而

且容易達到分散風險的較果。至於實際投資情況是怎樣，怎樣才能得到每月１﹒５萬元的被動收

入，將在下文討論。



＊以實際例子計算被動收入＊



前文提及，假若持有物業的估價能夠達到７００萬元，以６０％的按揭成數，總貸款額為

４２０萬元（當然在最近的更新後，估值７００萬物業的最高按揭成數可達８成或乎合首置條件

後的９成）。而４２０萬元的按揭貸款分３０年期攤還，以參考的２﹒３７５％利率計算，每月

供款僅為１６３２３元。



＊首先部分金額買入直債＊



我們嘗試以實質的投資產品計算套利收益。首先，假設按揭貸款中的４２０萬元中，以約

１６０萬元買入一手直債，然後再以其餘的約２６０萬元買入債券基金。假設我們買入一手某隻

以美元計價的內房債，此債票息６﹒２５％，每年派息兩次，２０２１年年中到期，市場交易買

入價報９８﹒８９，參考買入到期收益率６﹒５８％。由於此債的每手金額為２０萬美元，故此

以市場價格買入後，投入金額約１５３﹒８８萬元。收息方面將會是根據票息計算，即每半年固

定收息５﹒０６萬元（參考平均每月約８４２８元）。由於買入時是以低於１００的９８﹒８９

買入，即Ｂｕｙ ａｔ ｄｉｓｃｏｕｎｔ，投資者在沒有出現違約的情況下到期日可提取多於

投資的本金，實際上就是２０萬美元，即約算１５５﹒６萬元。



＊然後部分金額買入債基＊



至於價基方面，４２０萬元按揭貸款於扣除１５３﹒８８萬元的直債投資後，餘下約

２６６﹒１２萬元將假設全數買入一隻環球債券基金，此基金成立了１７年，為每月派息類別，

最新參考派息率為６﹒６６％，所以以投資金額２６６﹒１２萬元計算，每月參考約收取

１﹒４８萬元的利息。可能你會問，這隻基金會否出現賺息蝕價的情況？雖然未來沒有人能作出

保證，但回顧自成立後的年化總回報能達到７﹒６６％，即高於其派息率，意味過去都可能做到

本息兼收的情況。



＊計算出現金被動收入＊



好了，我們把直債及債基投資的預期平均參考每月收息加起來，即８４２８元加１﹒４８萬

元，我們可計算出２﹒３２萬元。剛才曾提及以參考的２﹒３７５％利率計算，４２０萬元的每

月按揭供款僅為１﹒６３萬元。即預期現金每月套利空間為２﹒３２萬元減１﹒６３萬元，即

６８７５元。



＊最後計算出１﹒５萬元的總被動收入＊



事實上還不單只這個數字，因為每月按揭供款的１﹒６３萬元中，有部分金額實際上是「落

返你袋？，以最少的第一期供款計算，其歸還本金的金額為８０１１元，其後這金額也亦將加大

。所以是次操作的總套利收益為最少每月１﹒４９萬元。簡單來說，這就是約１﹒５萬元的每月

被動收入，當然若果按揭金額越大，被動收入金額將會越大。

最後，可能市場上也會有意見認為此操作需要面對利率及市場風險，至於利率前景怎樣，選

擇那一種類的債券更為理想？下次再討論。

《晉裕環球資產管理投資研究部投資策略師 陳俊業》

