本港銀行跟減最優惠利率，港股升２３９點收２６９０６

《經濟通通訊社３１日專訊》美國聯儲局隔晚宣布減息四分一厘，並暗示暫不再減息，加上

中國１０月官方製造業ＰＭＩ遜預期，故恆指僅高開４０點。及後，匯豐銀行帶頭減息八分一厘

，刺激本地地產股反彈及帶動其他重磅股上升，加上蘋果公司季績勝預期，令舜宇

（０２３８２）及瑞聲（０２０１８）一同爆發拉升。恆指一度升見２７００９點漲３４１點。

惟中石油（００８５７）及中石化（００３８６）季度業績差預期，令大市升幅收窄。

恆生指數最終收２６９０６點，升２３９點或升０﹒９％，收復十天線（２６７５２點），

主板成交８５０﹒８５億元增加約１３％。國企指數報１０５３３點，升５４點或升０﹒５２％

。

Ａ股方面，上證綜合指數報２９２９點，跌１０點或跌０﹒３５％，成交１８１８﹒０２億

元人民幣。

深證成份指數報９６３５點，跌４６點或跌０﹒４８％，成交２６９３﹒１０億元人民幣。

重磅股方面，友邦（０１２９９）升２﹒２８％，報７８﹒４５元；騰訊（００７００）升

１﹒４５％，報３２０﹒８元；傳聞阿里巴巴最快下月於本港上市，港交所（００３８８）漲

１﹒６６％，報２４５元；平保（０２３１８）微升０﹒２８％，報９０﹒７５元；中移動

（００９４１）無升跌，報６３﹒８元；匯豐控股（００００５）升０﹒５１％，報５９﹒５元

。



＊匯豐帶頭減息地產股走強，內銀股績後走勢分化＊



匯豐銀行帶頭減息八分一厘，刺激本地地產股走好。恆地（０００１２）升１﹒５５％，報

３９﹒２５元；長實（０１１１３）升０﹒０９％，報５４﹒７元；新世界（０００１７）升

１﹒４４％，報１１﹒２４元；新地（０００１６）急漲１﹒９７％，報１１８﹒９元；太古Ａ

（０００１９）升１﹒７％，報７４﹒７元。

多間內銀昨晚公布業績並普遍符合預期，惟該板塊走勢分化。建行（００９３９）升

１﹒２８％報６﹒３１元；招行（０３９６８）跌０﹒２７％，報３７﹒５元；工行

（０１３９８）升１﹒０８％，報５﹒６４元；農行（０１２８８）無升跌，報３﹒２３元；中

行（０３９８８）跌０﹒３１％，報３﹒２１元。

智利取消原定下月舉行的ＡＰＥＣ峰會，惟美國白宮指下月簽署中美第一階段貿易協議為首

要目標，出口股普遍回升。創科（００６６９）升５﹒６７％，報６１﹒５元；申洲

（０２３１３）升１﹒３１％，報１０８﹒６元；敏實（００４２５）升１﹒８３％，報

２７﹒８元；惟萬洲際（００２８８）跌１﹒７７％，報８﹒３２元。



＊石油板塊績差齊齊下挫，蘋果績佳刺激舜宇瑞聲＊



中石油（００８５７）及中石化（００３８６）上日（３０日）公布盈利均下跌，令三大石

油下跌，中石油跌３﹒９９％，報３﹒８５元領跌藍籌；中石化跌２﹒１７％，報４﹒５元；中

海油（００８８３）跌１﹒０１％，報１１﹒７６元。

蘋果公司季績勝預期，刺激手機設備板塊爆發，舜宇升７﹒３７％，報１２６﹒８元，領漲

藍籌；比亞迪電子（００２８５）升３﹒５２％，報１３﹒５２元；瑞聲升３﹒４５％，報５１

元；富智康集團（０２０３８）升２﹒７５％，報１﹒１２元；丘鈦（０１４７８）升

２﹒３５％，報１０﹒４４元。

市場焦點新股中手游（００３０２）掛牌，上市價為２﹒８３元，盤中一度潛水低見

２﹒７５元，最終升２﹒１２％報２﹒８９元；同樣今日上市的雲南建投混凝土（０１８４７）

則大幅走低，其收報２﹒６６元，較招股價３﹒６６元低２０﹒８％。（ｋｓ）

