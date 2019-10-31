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即市新聞

31/10/2019 16:11

本港銀行跟減最優惠利率，港股升２３９點收２６９０６

　　《經濟通通訊社３１日專訊》美國聯儲局隔晚宣布減息四分一厘，並暗示暫不再減息，加上
中國１０月官方製造業ＰＭＩ遜預期，故恆指僅高開４０點。及後，匯豐銀行帶頭減息八分一厘
，刺激本地地產股反彈及帶動其他重磅股上升，加上蘋果公司季績勝預期，令舜宇
（０２３８２）及瑞聲（０２０１８）一同爆發拉升。恆指一度升見２７００９點漲３４１點。
惟中石油（００８５７）及中石化（００３８６）季度業績差預期，令大市升幅收窄。
　　恆生指數最終收２６９０６點，升２３９點或升０﹒９％，收復十天線（２６７５２點），
主板成交８５０﹒８５億元增加約１３％。國企指數報１０５３３點，升５４點或升０﹒５２％

　　Ａ股方面，上證綜合指數報２９２９點，跌１０點或跌０﹒３５％，成交１８１８﹒０２億
元人民幣。
　　深證成份指數報９６３５點，跌４６點或跌０﹒４８％，成交２６９３﹒１０億元人民幣。
　　重磅股方面，友邦（０１２９９）升２﹒２８％，報７８﹒４５元；騰訊（００７００）升
１﹒４５％，報３２０﹒８元；傳聞阿里巴巴最快下月於本港上市，港交所（００３８８）漲
１﹒６６％，報２４５元；平保（０２３１８）微升０﹒２８％，報９０﹒７５元；中移動
（００９４１）無升跌，報６３﹒８元；匯豐控股（００００５）升０﹒５１％，報５９﹒５元

　
＊匯豐帶頭減息地產股走強，內銀股績後走勢分化＊

　　匯豐銀行帶頭減息八分一厘，刺激本地地產股走好。恆地（０００１２）升１﹒５５％，報
３９﹒２５元；長實（０１１１３）升０﹒０９％，報５４﹒７元；新世界（０００１７）升
１﹒４４％，報１１﹒２４元；新地（０００１６）急漲１﹒９７％，報１１８﹒９元；太古Ａ
（０００１９）升１﹒７％，報７４﹒７元。
　　多間內銀昨晚公布業績並普遍符合預期，惟該板塊走勢分化。建行（００９３９）升
１﹒２８％報６﹒３１元；招行（０３９６８）跌０﹒２７％，報３７﹒５元；工行
（０１３９８）升１﹒０８％，報５﹒６４元；農行（０１２８８）無升跌，報３﹒２３元；中
行（０３９８８）跌０﹒３１％，報３﹒２１元。
　　智利取消原定下月舉行的ＡＰＥＣ峰會，惟美國白宮指下月簽署中美第一階段貿易協議為首
要目標，出口股普遍回升。創科（００６６９）升５﹒６７％，報６１﹒５元；申洲
（０２３１３）升１﹒３１％，報１０８﹒６元；敏實（００４２５）升１﹒８３％，報
２７﹒８元；惟萬洲際（００２８８）跌１﹒７７％，報８﹒３２元。
　
＊石油板塊績差齊齊下挫，蘋果績佳刺激舜宇瑞聲＊
　
　　中石油（００８５７）及中石化（００３８６）上日（３０日）公布盈利均下跌，令三大石
油下跌，中石油跌３﹒９９％，報３﹒８５元領跌藍籌；中石化跌２﹒１７％，報４﹒５元；中
海油（００８８３）跌１﹒０１％，報１１﹒７６元。
　　蘋果公司季績勝預期，刺激手機設備板塊爆發，舜宇升７﹒３７％，報１２６﹒８元，領漲
藍籌；比亞迪電子（００２８５）升３﹒５２％，報１３﹒５２元；瑞聲升３﹒４５％，報５１
元；富智康集團（０２０３８）升２﹒７５％，報１﹒１２元；丘鈦（０１４７８）升
２﹒３５％，報１０﹒４４元。
　　市場焦點新股中手游（００３０２）掛牌，上市價為２﹒８３元，盤中一度潛水低見
２﹒７５元，最終升２﹒１２％報２﹒８９元；同樣今日上市的雲南建投混凝土（０１８４７）
則大幅走低，其收報２﹒６６元，較招股價３﹒６６元低２０﹒８％。（ｋｓ）

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