《缸邊麗評－熊麗萍》１１月份聚焦業績轉佳及經濟敏感度低股份

《缸邊麗評》港股踏入下半年的表現偏弱，以月度計算，恆指７月及８月均錄得下跌，９月

及１０月份指數得以回升。港股１０月份先跌後回升，整體走勢尚算不俗，恆指及國指收市分別

報２６９０６及１０５３３點，較九月底分別進帳３﹒１％及３﹒２％。

其實，過去多月影響港股市場的因素並無大變化，中美貿易談判仍是主線，但８月份中美爭

拗升溫，人民幣匯價急挫，令當月恆指表現是下半年（至１０月份為止）最差的一個月份。其後

在人民幣回穩及美國減息的因素支持下，恆指由低位回升，但本地社會活動事件對本地業務較重

的股份造成拖累，亦影響指數表現。不過，近日多間大型藍籌股公布業績，股價及業績表現明顯

分化，即使同一板塊，業績及股價表現亦有很大差距，平保（０２３１８）第三季業績遜於預期

，股價下跌；國壽（０２６２８）業績較預期佳，股價上升。同樣受本地業務拖累的匯控

（００００５）及友邦（０１２９９），股價在公布業績後亦一跌一升，由於業績並非一面倒，

令恆指近日仍在２６５００至２７０００點整固。



＊中美談判進展不受ＡＰＥＣ會議取消影響＊



１１月份市況最大的焦點，本應是月中舉行的亞太經濟及合作組織（ＡＰＥＣ）會議，但由

於智利於周三（３０日）公布取消該會議，究竟，中美兩國領導就首階段貿易協議簽署會否變得

不明朗？筆者認為若雙方在談判上有進展及達成共識，也不會受ＡＰＥＣ會議取消所影響，而目

前中美雙方亦非正式地提出各自希望的簽署地點，但市場原先預期美國總統特朗普及中國國家主

席習近平在本月１６日至１７日在ＡＰＥＣ會議後簽署，雙方貿易代表也朝著這個目標日期完成

草擬，但如今已經不再有這個會議召開，令雙方代表在談判上會否有所拖慢，這亦是關鍵。



＊港股本月料２６３００至２７５００上落＊



估計短期內中美兩國領導就本月簽署協議的目標表態，若雙方繼續有這個目標，對大市有利

，由於目前只是第一階段的協議簽署，筆者相信不一定由兩國領導人簽署，並由雙方貿易高層代

表出席簽署也是合理安排。若中美簽署協議，反映雙方已不再單是在關稅及購買農產品方面達成

共識，而是在中國知識產權問題上亦有一定的談判進展，這對大市應提供突破２７０００的機會

。但本港政治社會事件的憂慮已見紓緩，但入市信心仍不足，貿易談判變數仍多，估計１１月份

恆指在２６３００至２７５００的機會較大。大家焦點應放在個股身上，尤其是業績轉佳及個別

經濟敏感度較低的股份。筆者仍續看好平保、匯控、友邦保險的中長線前景，業績令股價下跌是

吸納機會，內地飲品股及個別以專科為主的教育亦是焦點，進取者亦可短線買入本地零售及地產

股。《駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍》



＊筆者持有友邦保險股份

