《股金豐采－涂國彬》美年內第三次減息，金價續繞千五待變

《股金豐采》美聯儲宣布，今年內第三次減息。從１０月初美國疲弱的製造業數據後，減息

預期就大幅上升。但，美聯儲對於未來政策的態度，比單獨一個減息決定，重要得多。



＊停一停，等一等＊



鮑威爾並沒明確偏向，顯然重點是停一停，等一等。他再次表達，對美國經濟保持樂觀，強

調貨幣政策無預設路徑。聲明中，放棄了採取適當行動維持經濟擴張的字眼，表示會繼續監察數

據，再評估未來利率的適當路徑，並認為當前貨幣政策處於良好水平。投資者對於１２月再減息

的預期很低，只有兩成，與此同時，鮑威爾的態度又限制了加息的空間。

決定公布後，美股走高，美匯指數先沖高後回落，十年期美債收益率沽壓增加而跌

３﹒６４％％，金價在１０月大部分時間保持在１５００美元水平震盪，也曾一度突破五十日線

，但很快回落，波幅較窄，一直在等待尤其是來自於貨幣政策的方向，對於地緣政治風險的敏感

度倒是不高。在美聯儲決定後，金價先回落，測試１４８０美元附近的支持，後又很快Ｖ形反彈

，但未能收在１５００美元水平樓上，結束兩日連跌，１０月３１日一早延續升勢，但由於美聯

儲暗示暫時不會有減息，限制了金價上漲動能。



＊留意非農數據＊



此外，原本中美預計在ＡＰＥＣ會議期間簽協議，但智利取消下月的峰會，令貿易談判遇到

新的不確定性，擔憂情緒繼續給避險資產帶來一些支持，惟更主要還是看經濟數據，包括本周稍

後公布的非農報告。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

