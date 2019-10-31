《神州經脈》中美貿談團隊明再通話，ＰＭＩ創８個月低，滬指收跌

《神州經脈》１０月官方製造業ＰＭＩ回落至４９﹒３％，遜於市場預期的４９﹒８％，創

８個月以來新低。

不過人民銀行已連續第四日不開展逆回購操作，公開市場今日再淨回籠６００億元（人民幣

．下同），本周至今已淨回籠５６００億元，市場擔憂流動性進一步收緊，Ｓｈｉｂｏｒ隔夜大

升２８﹒７基點。

盡管數據走弱，但關注四中全會相信將於今日閉幕，預計收市後公布會議成果，市場觀望氣

氛濃厚。滬綜指全日保持窄幅波動，全日收跌０﹒３５％，報２９２９﹒０６點，累計全月升０

﹒８２％，連續兩個月上升。深成指跌０﹒４８％，創業板指則跌０﹒７６％。兩市全日成交４

５１１億元，按日減少３﹒５％。

惟值得留意的是，外資今日密密進駐，全日通過陸股通流入Ａ股７３﹒８９億元，逾一個月

以來最多。



＊今日新聞精選＊



１﹒中國外交部發言人耿爽表示，中美雙方保持著密切溝通，雙方牽頭人將於明日（１日）再次

通話。目前磋商工作進展順利，雙方將會按原計劃推進磋商中的各項工作。美國白宮發言人霍根

．吉德利３０日表示，總統特朗普計劃如期與中方敲定第一階段貿易協議，也就是１１月１６至

１７日。



２﹒智利取消下月舉行的亞太經合組織（ＡＰＥＣ）領導人非正式會議，變相令中美兩國未能在

峰會期間，簽訂首階段貿易協議。外交部發言人耿爽表示，中方理解和尊重智方的決定，相信智

利政府和人民有能力維護國家穩定和社會安寧，盡快恢復國內的正常秩序。



３﹒有外媒透露，中方已經向華府提出，中美將改在澳門簽訂貿易協議。不過另有官媒，否認消

息，所謂「提議到澳門去簽協議」沒有事實支撐，更像是無中生有的猜測。



４﹒中國１０月官方製造業ＰＭＩ回落至４９﹒３％，比上月下降０﹒５個百分點，遜於市場預

期的４９﹒８％，連續第六個月處在榮枯線下方，是今年２月以來最低。國家統計局服務業調查

中心高級統計師趙慶河解讀指出，１０月ＰＭＩ仍處於榮枯線以下，整體景氣回落。



５﹒人民銀行深圳市中心支行表示，人民銀行貿易金融區塊鏈平台上線運行一年多來，已實現供

應鏈應收帳款多級融資、跨境融資、國際貿易帳款監管、對外支付稅務備案表等多項業務上鏈運

行，人行再貼現快速通道項目也將於１１月中旬上鏈，業務場景不斷豐富，上鏈銀行、企業數量

不斷增加。



６﹒中國移動、中國聯通、中國電信３１日正式公布５Ｇ套餐，並於明日（１１月１日）正式上

線５Ｇ商用套餐。這標誌中國將正式進入５Ｇ商用時代。截至目前，三大運營商的５Ｇ商用預約

用戶總數已超過１０００萬。



７﹒英國《金融時報》引述消息指，中國計劃放棄中國化工集團和中化集團的合併，此前中國政

府計劃將這兩家國企巨頭合併成全球最大的化工集團。不過消息人士指出，中化集團可能會接管

中國化工集團其中幾項最有價值的資產。



８﹒中國共產黨第十九屆中央委員會第四次全體會議於將於今日在北京閉幕。國務院新聞辦公室

定於明日（１１月１日）上午１０時舉行新聞發布會，請中央宣傳部、中央政策研究室、中央財

經委員會辦公室、全國人大常委會法工委、全國政協辦公廳、司法部負責同志介紹有關情況，並

答記者問。（ｃａ）

