《鍾之日記》匯豐帶頭減Ｐ，地產股先興奮

《鍾之日記》１０月３１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國聯儲局宣布減息四分一厘，將聯邦基金目標利率下調至１﹒５至１﹒７５％，為年內第

三次減息，以支持維持美國的經濟增長。在最新議息聲明中，聯儲局刪去「將採取適當行動」以

維持經濟擴張的措辭，這段措辭曾被視為未來減息的訊號，有分析認為刪除字眼的行動意味聯儲

局未來可能暫停減息。

香港金管局相應調低貼現窗基本利率０﹒２５％至２％。金管局總裁余偉文表示，今次減息

反映聯儲局認為環球及美國的經濟下行風險仍然存在，而本港作為開放的經濟體，將受到較大影

響，加上近日的本地社會因素，面臨的壓力非常大。

值得關注的是，匯豐（００００５）、渣打（０２８８８）隨後宣布，由明日（１日）起下

調最優惠利率（Ｐ）。其中，匯豐將最優惠貸款利率下調０﹒１２５厘，由５﹒１２５％調低至

５％，此為匯豐１１年來首次下調最優惠利率。渣打亦將最優惠貸款利率下調０﹒１２５厘，由

年息５﹒３７５厘，調低至年息５﹒２５厘。兩行同時宣布，下調港元儲蓄存款利率至接近零息

（年息０﹒００１％），意味著本次減息後，本港將再無進一步減息空間。

樓按方面，中原按揭董事總經理王美鳳表示，本港最優惠利率下降０﹒１２５厘後，新造按

息將由２﹒６２５％降至２﹒５％，由於年內美息及港息再下調機會不大，預料年內按息將維持

２﹒５％低水平。



＊減Ｐ招數已窮盡，地產股迷惘中起舞＊



美國減息四分一厘惟暗示暫不再減息，再加上內地最新經濟數據遜預期，故恆指僅高開４０

點。及後匯豐銀行帶頭減息八分一厘，刺激本地地產股反彈及帶動其他重磅股反彈。另外，蘋果

公司季績勝預期，令舜宇（０２３８２）及瑞聲（０２０１８）一同爆發拉升港股。恆指曾於上

午重返２７０００點關口，最高曾見２７００９點。惟中石油（００８５７）及中石化

（００３８６）季度業績差預期，拖累大市升幅。

恆生指數報２６９０６點，升２３９點或升０﹒９％，主板成交８５０﹒８５億元。

繼香港政府放寬九成按揭標準後，銀行亦出招拯救本港經濟，不過同時發出警號，指本港息

率已經接近減無可減的地步。不過房地產股板塊一於懶理，先升為敬。新鴻基地產

（０００１６）漲２％，恆地（０００１２）升１﹒６％，新世界（０００１７）、會德豐

（０００２０）升１﹒４％，恆隆地產（００１０１）升１﹒１％，信和置業（０００８３）升

０﹒９％，長實集團（０１１１３）則微升０﹒１％。



＊觀望四中全會，Ａ場收跌＊



１０月官方製造業ＰＭＩ回落至４９﹒３％，遜於市場預期的４９﹒８％，創８個月以來新

低，統計局解讀稱本月製造業景氣回落，外貿市場低位運行。物流與採購聯合會特約分析師張立

群稱，ＰＭＩ回落至榮枯線以下，表明當前經濟下行壓力進一步加大，必須著力加強宏觀政策逆

周期調節力度，積極擴大有效投資。

不過人民銀行已連續第四日不開展逆回購操作，本周至今已淨回籠５６００億人民幣，市場

擔憂流動性進一步收緊，Ｓｈｉｂｏｒ隔夜大升２８﹒７基點。

儘管數據走弱，但關注四中全會相信將於今日閉幕，市場觀望氣氛濃厚。滬綜指全日保持窄

幅波動，全日收跌０﹒３５％，報２９２９﹒０６點，累計全月升０﹒８２％，連續兩個月上升

。

兩市全日成交４５１１億人民幣，按日減少３﹒５％。惟值得留意的是，外資今日密密進駐

，全日通過陸股通流入Ａ股７３﹒８９億元，逾一個月以來最多。



＊蘋果季績勝預期，舜宇瑞聲齊跑出＊



蘋果公司公布，截至９月底至第四季盈利微跌２﹒８％至１３７億美元，經調整後每股盈利

３﹒０３美元，優於市場預期。收入升１﹒７％至６４０億美元，市場預期６２９﹒９億美元。



但第四季ｉＰｈｏｎｅ銷售３３３﹒６億美元，不及市場預期的３２４﹒２億美元，是

ｉＰｈｏｎｅ銷售連續第四季按年下跌。蘋果今年下調在中國的ｉＰｈｏｎｅ價格，令第四季在

大中華地區的收入僅下降２﹒４％至１１１﹒３億美元，降幅相對溫和。因公司試圖降低對

ｉＰｈｏｎｅ的依賴，轉向發展服務領域。

行政總裁庫克表示，ｉＰｈｏｎｅ １１取得非常不錯的開局，同時ＡｉｒＰｏｄ、

Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ及媒體服務表現繼續改善。而蘋果的新款無線耳機ＡｉｒＰｏｄｓ

Ｐｒｏ周三（３０日）亦在多個地區開售。

手機相關股今日表現突出，舜宇光學（０２３８２）大漲７﹒４％，為今日升幅最大藍籌，

瑞聲科技（０２０１８）及比亞迪電子（００２８５）雙雙收漲３﹒５％，丘鈦科技

（０１４７８）亦升２﹒４％；惟高偉電子（０１４１５）微跌０﹒８％。



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