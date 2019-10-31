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即市新聞

31/10/2019 09:05

《投資心得－潘鐵珊》春城（１８５３）智能供熱網絡系統提升效益

　　《投資心得》春城熱力（０１８５３）為按供熱服務面積計吉林省最大的供熱服務提供商。
服務範圍廣泛，涵蓋供熱產業鏈，提供建設、維護及設計服務。截至今年３月３１日止三個月，
集團錄得收入達５﹒５億元人民幣，比去年同期增１０﹒８％；而期內利潤則同比大增
４９﹒５％至１﹒３億元人民幣，表現理想。

＊內地供熱行業存在重大進入壁壘＊

　　由於集團為現有供熱服務面積內的唯一供熱服務提供商，而國內的供熱服務面積和一級管網
的建設須由地方政府進行市政規劃，故存在重大進入壁壘，包括禁止新企業對現有管網進行不必
要的重複建設的管網壁壘、對供熱管網管理技術有要求的技術壁壘、初期資本投入達１至２億元
人民幣的資本壁壘等。相信集團能憑藉現有優勢在未來持續獲得穩定的收入。
　　地方熱電站逐漸變為集團熱能的主要渠道，另一渠道的燃煤鍋爐產熱將慢慢淡出。集團已於
去年四月完全停止燃煤鍋爐產熱，而在此後亦停止煤炭採購。故受煤炭價格波動影響將愈來愈小
，使成本控制變得更穩定，供熱業務的毛利率由去年三月底的２６％已因此增至今年三月底的３
４﹒４％。再且，集團的熱能來源完全來自地方熱電站，將令集團能夠從該熱量來源的成本效益
獲益。　

＊２﹒２元可買入，上望２﹒５元＊

　　集團已採用智能供熱網絡系統，使其能夠在提供供熱服務方面提升效益，降低不必要的成本
。隨著集團日後尋求此行內的潛在機會，有望在將來提升集團在吉林省內以至外的市場份額，為
投資者帶來回報。可考慮於２﹒２元買入，上望２﹒５元，跌穿１﹒９元止蝕。
《天宸康合資產管理投資總監　潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）
（本欄逢周四刊出）

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