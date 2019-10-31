【區塊鏈】人行上海總部：支持金融機構運用區塊鏈等新技術

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３１日上海專電》人行上海總部於近日向轄內金融機構出台

４０條指導意見，支持上海建設金融科技中心。當中提出鼓勵銀行、供應鏈核心企業運用區塊鏈

等新技術，建立供應鏈金融服務平台，為上下游中小微企業提供高效便捷的融資服務。



＊借助區塊鏈，拓展衣食住行、醫療教育等應用場景＊



意見提出，鼓勵國內外金融機構利用上海自貿區及臨港新片區的優惠政策，在上海設立平台

、金融科技事業部、特色支行或金融科技公司等；鼓勵金融機構在上海自貿區及臨港新片區開展

金融科技創新應用試點，並進行複製推廣；鼓勵銀行、供應鏈核心企業運用區塊鏈等新技術，建

立供應鏈金融服務平台，為上下游中小微企業提供高效便捷的融資服務；支持金融機構借助區塊

鏈、移動支付等手段，拓展金融服務在衣食住行、醫療教育、電子商務等方面應用場景。

意見又稱，要在風險可控的前提下，簡化審批程序，讓從事金融創新的企業取得有限授權，

在一定範圍的實景環境中向客戶提供產品和服務，探索金融科技監管沙箱機制。這與近日央行科

技司司長李偉在首屆外灘金融峰會上的表態相符。



＊降低信貸門檻，加大對民營、小微金融科技企業支持＊



在優化金融服務方面，意見指出，將加大銀行對金融科技產業的信貸支持力度，加大對金融

科技產業的資本投入，利用自由貿易帳戶體系，支持金融科技產業做優做強。

具體來看，人行上海總部將運用再貸款、再貼現，引導金融機構加大對民營、小微金融科技

企業的信貸支持，適當降低信貸門檻；鼓勵各類相關主體投資設立金融科技相關的產業基金、風

投基金等；支持金融機構為符合條件的金融科技企業開立自由貿易帳戶，進一步便利該類企業開

展跨境貿易和投資。

