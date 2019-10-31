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即市新聞

31/10/2019 12:09

【貿易開戰】商務部：中美按原計劃推進磋商，雙方牽頭人明再通話

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國商務部新聞發言人發聲明指，中美雙方經貿團隊一直保持
密切溝通，目前磋商工作進展順利。雙方將按原計劃繼續推進磋商等各項工作。雙方牽頭人將於
本周五再次通話。
　　智利因國內示威持續，決定取消下月舉行的亞太經合組織（ＡＰＥＣ）領導人非正式會議，
變相令中美兩國未能在ＡＰＥＣ峰會期間，簽訂首階段貿易協議。外媒引述消息透露，中方已經
向華府提出，改在澳門簽訂協議，不過商務部的最新聲明沒對此作回應。（ｃｔ）

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