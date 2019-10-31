《思前想後－郭思治》港股近月低位穩步上升，有利中短期發展

《思前想後》接近月底，大市直到目前一刻止計，整個１０月份大市之形態乃屬先低而後高

，恆指是由１０日之低位２５５２１點升至２９日之高位２７０２７點，即月內之波幅為

１５０６點，由於波幅已不算少，該可滿足月內之所需，故市勢於高台會先稍作消化，並會有適

量回吐，完成整固後，只要無較利淡之事件出現，後市仍可望再作進一步之反彈。單從走勢上看

，目前之上望目標該為１００天線（約在２７０１８點左近）及２５０天線（約在２７３５４點

左右），當然，即使恆指能進一步上破１００天及２５０天線，亦不代表大市會馬上發展成一中

期升浪，惟至少可表示整個大市已漸擺脫最差之時刻，情況該有利整個中期後市之發展。

拉闊一點看，大市自８月開始，形態上似已漸形成級級緩步上移之趨勢。首先，８月大市之

形態是先高而後低，恆指是由１日之高位２７７５４點大幅急挫至１５日之低位２４８９９點，

其後大市喘定並作明顯反彈。到９月份，恆指是由３日之低位２５４９８點升至１３日之高位

２７３６６點，即９月份之市勢是扭轉成先低而後高，而上升波幅則為１８６８點，技術上頗有

點令人驚喜。再到１０月份，大市於上旬先反覆跌至１０日之低位２５５２１點，其後在買盤支

持下續步推上，至２９日高位２７０２７點止計，１０月在先低後高之形態主導下有達１５０６

點之升幅。單從上述資料可見到，恆指不但已漸升離８月１５日之低位２４８９９點，且自８月

開始，每個月之低位均呈穩步上升之勢，如情況不變，技術上該有利整個中短期後市之發展。



＊十大藍籌業務較少受香港經濟放緩影響＊



香港經濟於第二季呈負增長，如第三季同樣，則技術上已開始步入衰退之中，照目前之市面

看，第四季該仍未許樂觀，情況如此，定必打擊投資者之入市信心及意欲，惟大市卻自８月份開

始呈級級上移之趨勢，考其原因其實頗簡單，恆指之升跌當需視乎主要恆指成分股之表現，如一

眾中資成分股做好，恆指已可呈步步上移之勢，如騰訊（００７００）佔恆指成分比重達

１０﹒３％、建行（００９３９）佔８﹒０５％、工行（０１３９８）佔４﹒６９％、中行

（０３９８８）佔３﹒０９％、平保（０２３１８）佔４﹒９％、國壽（０２６２８）佔

１﹒６８％，中移動（００９４１）佔５﹒４４％，單是上述７隻中資成分股在恆指內之比重已

佔達３８﹒１５％。不要忘記，上述企業之業務及盈利均不受香港經濟放緩所影響，至於友邦

（０１２９９）則佔９﹒９３％、匯控（００００５）佔９﹒１１％，另港交所（００３８８）

亦佔３﹒４６％，上述三隻成分股之業務即使受本港經濟所影響，惟所受衝擊亦不大，當可解釋

，只要上述１０隻成分股做好，恆指已可續往上尋高位矣。



＊飛鶴品牌地位領先，受惠放寬一孩政策＊



中國飛鶴（０６１８６）是內地廣為人知的中國品牌嬰幼兒配方奶粉公司，集團於內地排名

第一，市場份額達２４﹒７％，內地早年已放寬一孩政策，措施對集團之發展相當有利，集團憑

藉領先的品牌地位，未來會把業務拓展至華南地區，集團計劃提升現有的生產設施，以滿足未來

市場之需要。《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》（本欄逢周四刊出）

