【華為動向】浙江移動成為首家運營商用上華為鯤鵬處理器系統

《經濟通通訊社３１日專訊》據華為消息指，浙江移動近日將其ＣＲＭ模塊及ＢＯＳＳ核心

解碼模塊遷移至基於華為「鯤鵬」處理器的ＴａｉＳｈａｎ服務器上，為華為鯤鵬處理器首次大

規模用於運營行業。浙江移動成為中國第一家將核心業務系統大規模遷移到鯤鵬計算平台遷移的

運營商。

ＣＲＭ和ＢＯＳＳ是運營商最核心的業務系統，包括訂單中心、客戶中心、開通中心、計費

中心等系列中台能力中心及營業廳、合作式渠道等前台系統，涵蓋各渠道面向個人、政企、家庭

市場的各類業務受理、服務開通、客戶管理及計費出賬等能力。（ａｃ）

