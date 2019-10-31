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31/10/2019 12:05

【區塊鏈】區塊鏈國家隊上線１周年：上鏈銀行、企業數量不斷增加

　　《經濟通通訊社３１日專訊》人民銀行深圳市中心支行表示，人民銀行貿易金融區塊鏈平台
上線運行一年多來，已實現供應鏈應收帳款多級融資、跨境融資、國際貿易帳款監管、對外支付
稅務備案表等多項業務上鏈運行，人行再貼現快速通道項目也將於１１月中旬上鏈，業務場景不
斷豐富，上鏈銀行、企業數量不斷增加。
　　分析人士指出，區塊鏈技術應用於貿易金融，可有效促進市場信任機制的形成，有助於解決
中小企業融資難融資貴問題，更好地服務實體經濟。（ｃａ）

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