【貿易開戰】白宮：仍期待１１月與中方敲定第一階段貿易協議

《經濟通通訊社３１日專訊》美國白宮發言人霍根．吉德利３０日表示，總統特朗普計劃如
期與中方敲定第一階段貿易協議，也就是１１月１６至１７日。
智利因局勢緊張，取消舉辦亞太經合組織（ＡＰＥＣ）領導人非正式會議和聯合國氣候變化
大會，令中美簽署貿易協議增添變數。吉德利隨後發表聲明說，雖然截至目前ＡＰＥＣ會議尚無
備選地點，但期待在同一時間範圍內與中國敲定歷史性貿易協議的第一階段內容。（ｃａ）
|生財有道31/10/2019
【帶頭減P】匯豐宣布下調最優惠利率0.125厘至5厘
|生財有道31/10/2019
《開市Good Morning》林家亨：下月再減息機會不大
|生財有道31/10/2019
【儲局減息】余偉文：息口走勢未明朗 料港元拆息未必隨美息下調
|中國故事31/10/2019
【京城近觀】隆福寺回歸 打造藝術Ｘ商業新生態
|生財有道31/10/2019
【儲局減息】儲局一如預期減息四分一厘 暗示暫停再下調利率
|國際動態31/10/2019
英近百年來 首次12月大選
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰