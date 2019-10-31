【貿易開戰】白宮：仍期待１１月與中方敲定第一階段貿易協議

《經濟通通訊社３１日專訊》美國白宮發言人霍根．吉德利３０日表示，總統特朗普計劃如

期與中方敲定第一階段貿易協議，也就是１１月１６至１７日。

智利因局勢緊張，取消舉辦亞太經合組織（ＡＰＥＣ）領導人非正式會議和聯合國氣候變化

大會，令中美簽署貿易協議增添變數。吉德利隨後發表聲明說，雖然截至目前ＡＰＥＣ會議尚無

備選地點，但期待在同一時間範圍內與中國敲定歷史性貿易協議的第一階段內容。（ｃａ）

