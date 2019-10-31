《股林淘金－林家亨》新股市場旺盛，中手游（００３０２）可留意

《股林淘金》近年中國網絡遊戲市場規模迅速擴大。自２０１５年起，按總流水帳額計，中

國已經成為世界最大的網絡遊戲市場。市場規模於２０１８年達到人民幣２３１０億元，預計將

在２０２１年達致人民幣３２１７億元，複合年增長率為１１﹒７％。除此之外，國內政策環境

亦由去年抑制氣氛轉變為支持，預計整體行業步入收成期。中手游（００３０２）公開發售錄得

超額認購逾５４３倍，上市價定為２﹒８３港元，為招股價範圍的上限，集資淨額約１１﹒８０

億元。

中手游作為中國ＩＰ遊戲的最大獨立手遊發行商，擁有熱門和優質遊戲組合，大部分遊戲都

極受歡迎，包括「擇天記」、「傳奇世界之雷霆霸業」及「航海王強者之路」，集團已推出９７

款手遊，其中７３款仍然活躍，１１款擁有超過三年的生命周期，可見集團的收入不會過分依賴

任何單一遊戲。去年整體收入上升５７﹒７％至人民幣１５﹒９６億元，淨溢利增長１９﹒２％

至３﹒１６億元，整體經營狀況相當優秀。

今次上市更引入７個基石投資者，包括騰訊（００７００）有份投資的快手科技、內地短視

頻平台嗶哩嗶哩、微博、閱文集團（００７７２）、三七互娛（深：００２５５５）、掌趣科技

（深：３００３１５）及恆地（０００１２）主席李家傑。另外，董事會中有獨立非執董澳門賭

王公子何猷啟先生，陣型相當強大。預計上市初期會受到資金吸納，股價在短期應有不錯升幅。

假若未來在高位回吐後，可以吼機會再趁低吸納，作中、長線持有。宜設止蝕價於２﹒６５元。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有中手游

