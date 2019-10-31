【京城近觀】隆福寺回歸，打造藝術ｘ商業新生態

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》北京的隆福寺回歸了，在隆福寺落腳的木

木藝術社區的首個展覽，夾帶著「最貴在世藝術家」Ｄａｖｉｄ Ｈｏｃｋｎｅｙ的威名，在中

國帶來了首個大型展覽「大水花」。

這位來自英國的藝術教父，他的畫作《藝術家肖像》去年１１月以９０３１﹒２５萬美元，

折合人民幣６﹒２６億元價格成交，使他成為了藝術家當中繪畫作品拍賣價格最高記錄的保持者

，也是在世藝術家累積拍賣市場價值最高者，大水花是霍克尼是他的成名作，也是最具代表性的

作品之一，跟他拍出６億多元的作品屬於同一系列。這次展覽他還帶來了１００多件作品，回溯

了他上世紀５０年代至今的藝術生涯。一下子，隆福寺就成為了網紅打卡地。



＊隆福食堂改造成藝術展覽館＊



除去ｄａｖｉｄ ｈｏｃｋｎｅｙ的作品，木木美術館新館本體，也很值得去看一看，展覽

館的前身是曾經佔地２１８９平方米的隆福食堂樓，上世紀６０年代建成，地下一層原來是個防

空洞，由日本設計師青山周平設計以及他的Ｂ﹒Ｌ﹒Ｕ﹒Ｅ建築事務所改造設計而成，保留了當

時的建築特徵和面貌，體現了北京６０年代的建築的特色，當時以為還有可能發生戰事，不少建

築都在地下建了防空洞。

２００５年就來到中國生活的日本設計師青山周平在名氣不少，他在２０１５年參加了《夢

想改造家》，一檔設計綜藝節目改造了３５平米和６﹒８平米的兩間胡同老房，一舉成名。青山

周平也很喜歡胡同，他在北京的胡同裡住了１０年，改造胡同裡的隆福寺社區，可以說是再合適

不過。



＊隆福寺明代興建，曾是皇家香火寺＊



說起歷史，包括王府井在內，基本上沒有幾個地方能比得上。隆福寺明代宗１４５２年興建

，曾經是皇家香火寺，是廟門兩進十間的五層大寺院，氣勢雄偉。而隆福寺最富盛名的，是隆福

寺廟會，《燕京歲時記》中記載，「百貨雲集，珠玉、綾羅、衣服、飲食、古玩、字畫、花鳥、

魚蟲以及尋常日用之物，星卜雜技之流，無所不有，乃都城內一大市也」。民國以後，隨著王府

井東安市場的興起，隆福寺廟會變成了以日用雜貨、風味小吃為主，更貼近普通百姓生活，一直

遊人絡繹於途。

解放後的隆福寺依然是熱鬧不斷，１９５２年，隆福寺改名為東四人民市場，主要經營日用

百貨，８０年代末，政府對隆福寺街商區升級，在舊址上建起了隆福大廈，地下三層，地上８層

，是北京當時規模最大的商業大廈，可惜好景不長，自從１９９３年一場大火，將隆福大廈燒燬

了三層，發展便一蹶不振。近些年隆福寺商區多次轉型改造，可惜難以重現當年盛景。２０００

年改造定位小吃、服裝銷售，失敗；２００１年改造成類似秀水街的服裝市場，經營紡織產品，

失敗；２００３年，隆福大廈數碼廣場試營業，２００４年關門停業，再次失敗。近些年都是衰

敗和冷清。



＊木木藝術社區打造藝術與商業新模式＊



三年前隆福寺地區正式進行改造升級工程，聲稱要打造文化休閒體驗創新創業區域，當時惹

來不少懷疑聲音，會不會改變局面呢？

木木藝術社區是收藏家林瀚和初代網紅晚晚夫妻二人２０１４年共同創立的藝術機構，去年

底宣布完成了Ａ輪融資，老館在北京著名的藝術區７９８，新館選擇在這裡入駐，就是看中了龍

福寺的深厚文化底蘊，希望與藝術相結合，打造出新型的藝術與商業相結合的生態圈，包含藝術

生活，娛樂功能與社區功能綜合藝術區。

龍福寺從皇家寺廟，城市廟會到商業街區的一系列轉變，直到今天，仍然可以說是地理位置

優越。如今龍福大廈在乘北京地標性建築，當登上嶄新的隆福大廈頂樓，天際線和未來都在眼前

，向西是一片灰色的四合院和故宮，向東能看到北京新建成的最高樓 中國尊，新與舊也在這

裡生生不息。在消費需求多元化的新時代下，毫無特點的商業中心難逃衰退命運。隆福寺能否重

聚人氣藝術與商業的組合模式能否成功？

