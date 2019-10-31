【華為動向】華為下周二起在國內發行第二筆中票，規模３０億人幣

《經濟通通訊社３１日專訊》華為投資控股有限公司在上海清算所發布募集說明書，將發行
第二期３年期票據，規模３０億元人民幣，發行日為下周二至三（５日至６日），擬募集資金將
被用於補充營運資金，主承銷商為建設銀行。外電引述消息指，該筆中票詢價區間暫定為
３﹒３％至３﹒９％，和上一期中票定價相近。
華為上周發行首批３０億元人民幣的３年期中票，獲超過３倍認購，最終定價為
３﹒４８％ 。（ｅｙ）
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