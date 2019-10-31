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31/10/2019 17:58

【四中全會】四中全會閉幕，提出必須堅持社會主義基本經濟制度

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國共產黨第十九屆中央委員會第四次全體會議，於２０１９
年１０月２８日至３１日在北京舉行。中央委員會總書記習近平作了重要講話。全會聽取和討論
了習近平受中央政治局委托作的工作報告，審議通過了《中共中央關於堅持和完善中國特色社會
主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》。習近平就《決定（討論
稿）》向全會作了說明。
　　全會強調，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，堅持解放思想、實事求是，
堅持改革創新，突出堅持和完善支撐中國特色社會主義制度的根本制度、基本制度、重要制度，
著力固根基、揚優勢、補短板、強弱項，構建系統完備、科學規範、運行有效的制度體系，加強
系統治理、依法治理、綜合治理、源頭治理，把我國制度優勢更好轉化為國家治理效能，為實現
「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢提供有力保證。
　　全會提出，堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的總體
目標是，到我們黨成立一百年時，在各方面制度更加成熟更加定型上取得明顯成效；到２０３５
年，各方面制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化；到新中國成立一百年時，
全面實現國家治理體系和治理能力現代化，使中國特色社會主義制度更加鞏固、優越性充分展現


＊堅持完善社會主義基本經濟制度＊

　　全會指，堅持和完善社會主義基本經濟制度，推動經濟高質量發展。公有制為主體、多種所
有制經濟共同發展，按勞分配為主體、多種分配方式並存，社會主義市場經濟體制等社會主義基
本經濟制度，既體現了社會主義制度優越性，又同我國社會主義初級階段社會生產力發展水平相
適應，是黨和人民的偉大創造。
　　必須堅持社會主義基本經濟制度，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府
作用，全面貫徹新發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，加快建設現代化經濟體系。要毫
不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，堅持按勞分配為
主體、多種分配方式並存，加快完善社會主義市場經濟體制，完善科技創新體制機制，建設更高
水平開放型經濟新體制。
　　堅持和完善統籌城鄉的民生保障制度，滿足人民日益增長的美好生活需要。增進人民福祉、
促進人的全面發展是我們黨立黨為公、執政為民的本質要求。必須健全幼有所育、學有所教、勞
有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶等方面國家基本公共服務制度體系，注重加
強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，保障群眾基本生活。滿足人民多層次多樣化需求，使改革
發展成果更多更公平惠及全體人民。要健全有利於更充分更高質量就業的促進機制，構建服務全
民終身學習的教育體系，完善覆蓋全民的社會保障體系，強化提高人民健康水平的制度保障。堅
決打贏脫貧攻堅戰，建立解決相對貧困的長效機制。（ｗｌ）

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