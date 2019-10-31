【四中全會】四中全會閉幕，提出必須堅持社會主義基本經濟制度

《經濟通通訊社３１日專訊》中國共產黨第十九屆中央委員會第四次全體會議，於２０１９

年１０月２８日至３１日在北京舉行。中央委員會總書記習近平作了重要講話。全會聽取和討論

了習近平受中央政治局委托作的工作報告，審議通過了《中共中央關於堅持和完善中國特色社會

主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》。習近平就《決定（討論

稿）》向全會作了說明。

全會強調，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，堅持解放思想、實事求是，

堅持改革創新，突出堅持和完善支撐中國特色社會主義制度的根本制度、基本制度、重要制度，

著力固根基、揚優勢、補短板、強弱項，構建系統完備、科學規範、運行有效的制度體系，加強

系統治理、依法治理、綜合治理、源頭治理，把我國制度優勢更好轉化為國家治理效能，為實現

「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢提供有力保證。

全會提出，堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的總體

目標是，到我們黨成立一百年時，在各方面制度更加成熟更加定型上取得明顯成效；到２０３５

年，各方面制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化；到新中國成立一百年時，

全面實現國家治理體系和治理能力現代化，使中國特色社會主義制度更加鞏固、優越性充分展現

。



＊堅持完善社會主義基本經濟制度＊



全會指，堅持和完善社會主義基本經濟制度，推動經濟高質量發展。公有制為主體、多種所

有制經濟共同發展，按勞分配為主體、多種分配方式並存，社會主義市場經濟體制等社會主義基

本經濟制度，既體現了社會主義制度優越性，又同我國社會主義初級階段社會生產力發展水平相

適應，是黨和人民的偉大創造。

必須堅持社會主義基本經濟制度，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府

作用，全面貫徹新發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，加快建設現代化經濟體系。要毫

不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，堅持按勞分配為

主體、多種分配方式並存，加快完善社會主義市場經濟體制，完善科技創新體制機制，建設更高

水平開放型經濟新體制。

堅持和完善統籌城鄉的民生保障制度，滿足人民日益增長的美好生活需要。增進人民福祉、

促進人的全面發展是我們黨立黨為公、執政為民的本質要求。必須健全幼有所育、學有所教、勞

有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶等方面國家基本公共服務制度體系，注重加

強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，保障群眾基本生活。滿足人民多層次多樣化需求，使改革

發展成果更多更公平惠及全體人民。要健全有利於更充分更高質量就業的促進機制，構建服務全

民終身學習的教育體系，完善覆蓋全民的社會保障體系，強化提高人民健康水平的制度保障。堅

決打贏脫貧攻堅戰，建立解決相對貧困的長效機制。（ｗｌ）

