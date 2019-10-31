【聚焦數據】中國１０月非製造業ＰＭＩ回落至５２﹒８％增速放緩

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，１０月非製造業商務活動指數５２﹒８％，

比上月回落０﹒９個百分點，表明非製造業總體保持擴張態勢，增速有所放緩。

從行業情況看，服務業商務活動指數為５１﹒４％，低於上月１﹒６個百分點，服務業景氣

有所回落。從行業大類看，航空運輸業、郵政業、互聯網軟件信息技術服務等行業商務活動指數

位於５５﹒０％以上較高景氣區間，業務總量繼續保持較快擴張。批發業、資本市場服務、房地

產業等行業商務活動指數位於收縮區間。建築業商務活動指數為６０﹒４％，比上月上升２﹒８

個百分點，重返高位景氣區間。

新訂單指數為４９﹒４％，比上月下降１﹒１個百分點，位於臨界點之下，表明非製造業市

場訂單有所減少。銷售價格指數為４８﹒９％，比上月下降１﹒１個百分點，顯示非製造業銷售

價格總體水平環比回落。從業人員指數為４８﹒２％，與上月持平，非製造業企業用工量減少。

業務活動預期指數為６０﹒７％，比上月上升１﹒０個百分點，升至高位景氣區間。



＊非製造業繼續擴張，建築業指數重返高位＊



國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指出，１０月份非製造業繼續在擴張區間

運行。服務業預期指數回升。服務業商務活動指數為５１﹒４％，環比回落１﹒６個百分點，但

業務活動預期指數達到６０﹒３％，比上月回升１﹒０個百分點，升至高位景氣區間，其中鐵路

運輸、航空運輸、郵政快遞、銀行、保險等行業業務活動預期指數位於６５﹒０％以上，服務業

企業對市場發展信心增強。建築業重返高位景氣區間。建築業商務活動指數為６０﹒４％，比上

月上升２﹒８個百分點，回到高位景氣區間。

１０月份綜合ＰＭＩ產出指數為５２﹒０％，比上月回落１﹒１個百分點，顯示中國企業生

產經營總體保持在擴張區間。（ｃａ）

