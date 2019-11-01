【彈劾侵侵】特朗普陷「通烏」濟私，民主黨「奪命」調查快收尾

《經濟通通訊社記者俞瑾１日報道》４月才剛剛從歷時２２個月的「通俄門」調查中「脫身

」的特朗普，９月再因一封匿名舉報信陷入「通烏門」；他的２０２０年競逐總統連任之路，更

因眾議院議長佩洛西突「動真格」宣布啟動彈劾調查而前途未卜。

眾議院周四（１０月３１日）更以２３２對１９６票通過「彈劾調查程序」決議案，勢將加

速調查效率及火力，「彈劾條款」最終送交參議院審判幾乎將是不可避免。佩洛西辦公室就指，

總統「背叛了他的誓言、背叛了國家的安全、背叛了選舉的完整性，以謀取個人政治利益」，劇

情引人入勝猶如「紙牌屋３﹒０」。



＊匿名者：軍事援助作籌碼，施壓調查拜登＊



所謂「通烏門」，是指特朗普７月２５日與烏克蘭總統澤連斯基（Ｖｏｌｏｄｙｍｙｒ

Ｚｅｌｅｎｓｋｙ）通電話時，被指以對烏３﹒９１億美元軍事援助作為籌碼，要求烏克蘭調查

連任勁敵、前副總統拜登及其兒子的腐敗指控，或干犯濫用職權、尋求外國干預美國２０２０年

總統大選。

通話曝光，源於一封寫給司法部及眾議院情報委員會的自稱「ａｎ ｕｒｇｅｎｔ

ｃｏｎｃｅｒｎ（一項緊急關注）」的匿名舉報信。事件一反「通俄門」的慢慢發酵而火速升溫

，皆因眾議院民主黨領袖、議長佩洛西一改「通俄門」時的思前顧後，於９月２４日突然宣布正

式啟動對特朗普的彈劾調查（ｉｍｐｅａｃｈｍｅｎｔ ｉｎｑｕｉｒｙ）。

儘管美國歷史上至今未有總統因彈劾而下台，但特朗普恐成為繼１８６８年的詹森

（Ａｎｄｒｅｗ Ｊｏｈｎｓｏｎ）、１９９８年克林頓（Ｂｉｌｌ Ｃｌｉｎｔｏｎ）之後，

遭遇正式彈劾的第三人，於他正全力競逐２０２０年連任之際，影響不可謂不震撼。



＊眾議院通過調查程序決議，勢增調查火力＊



彈劾調查至今已進行逾一個月，傳召了最少９人閉門作證，民主黨周四突轉變策略發起就「

彈劾調查程序」的全院表決，一是旨在逼使特朗普不能再以調查未獲正式授權作藉口，阻止官員

作證及拒絕交出文件；二是授權展開公眾彈劾調查，為確立舉行公開聽證會、傳召證人公開作供

鋪路，爭取選民認同。

儘管表決黨派色彩分明，所有共和黨眾議員均投票反對（另有兩名民主黨眾議員倒戈），但

決議仍以２３２票對１９６票獲通過；佩洛西就指，展開彈劾調查是國會的憲制責任，該決議案

所制定的規則相比美國歷史上有過的彈劾程序更加公平。

以政治民調聞名的Ｑｕｉｎｎｉｐｉａｃ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ及ＣＮＮ的最新調查就顯

示，「支持眾議院對特朗普發起彈劾調查」及「支持彈劾特朗普下台」的受訪選民比例均錄新高

，分別錄５５％及５０％。

結果相當不利特朗普，跟白宮一眾「豬隊友」各有盤算又進退失據不無關係，其中當推特朗

普自作聰明，主動公開他與澤倫斯基的通話記錄（經編輯）。



＊佩洛西列清單，引原話欲證「公然勒索」＊



上周一（２１日），佩洛西辦公室公布名為「Ｔｒｕｔｈ Ｅｘｐｏｓｅｄ（暴露的真相）

」的４頁「事實清單（Ｆａｃｔ ｓｈｅｅｔ）」，分三部分列舉了總統謀取個人政治利益的「

事實」，分別是：一，公然勒索（Ｔｈｅ ｓｈａｋｅｄｏｗｎ）；二，假公濟私（Ｔｈｅ

ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｃａｍｐａｉｇｎ）；三，欲蓋彌彰（Ｔｈｅ ｃｏｖｅｒｕｐ）。

其中第一部分「公然勒索」就節選了特朗普對澤連斯基的原話，例如「我們為烏克蘭做了很

多（ｗｅ ｄｏ ａ ｌｏｔ ｆｏｒ Ｕｋｒａｉｎｅ）」「希望你幫個忙（Ｉ ｗｏｕｌｄ

ｌｉｋｅ ｙｏｕ ｔｏ ｄｏ ｕｓ ａ ｆａｖｏｒ）」、「我會讓（私人律師）朱利安尼

打電話給你（Ｉ ｗｉｌｌ ｈａｖｅ Ｍｒ﹒Ｇｉｕｌｉａｎｉ ｇｉｖｅ ｙｏｕ ａ

ｃａｌｌ）」等。



＊幕僚長、駐歐盟大使齊食「誠實豆沙包」＊



第二部分「假公濟私」就引述美國駐烏克蘭大使泰勒（Ｂｉｌｌ Ｔａｙｌｏｒ）稱，「拒

絕給予軍事援助以協助政治競選運動，是瘋狂的行為」；第三部分「欲蓋彌彰」則借用匿名舉報

信指，白宮律師試圖隱藏整理復原的通話記錄。顯然，汲取特朗普以「不知情」為擋箭牌在「通

俄門］調查全身而退的教訓，佩洛西今次的重點，即要力證特朗普與澤連斯基的通話並不單純，

而是存在政治利益交換。

就當特朗普對此矢口否認時，接二連三的「豬隊友」卻令事件愈描愈黑。先是白宮代理幕僚

長穆瓦尼（Ｍｉｃｋ Ｍｕｌｖａｎｅｙ）於記者會稱，給烏克蘭的軍事援助經費被臨時扣起的

部分原因，是總統希望烏克蘭幫忙調查一件事情──據稱位於烏克蘭的美國民主黨全國委員會

（ＤＮＣ）電腦伺服器。

接著是美國駐歐盟大使桑蘭德（Ｇｏｒｄｏｎ Ｓｏｎｄｌａｎｄ）於國會作證時指，特朗

普指示外交官通過他的私人律師朱利亞尼來安排烏克蘭總統和白宮的接觸，讓他感到失望。他並

引述朱利安尼稱，對總統來說，兩個反貪調查很重要，一是民主黨全國委員會電腦伺服器的下落

，二是烏克蘭天然氣公司Ｂｕｒｉｓｍａ與拜登父子的關係。



＊駐烏外交官爆猛料，特回應：不認識此人＊



最新拋出的重磅炸彈當屬美國駐烏克蘭的最高外交官泰勒（Ｗｉｌｌｉａｍ Ｔａｙｌｏｒ

），他上周二（２２日）於國會作證時表示，他被告知，白宮只有在烏克蘭公開承諾調查民主黨

人和拜登父子之後才會解凍對烏克蘭的軍事援助。

他並指，美國軍事援助的延誤將導致烏克蘭人死在俄羅斯領導的部隊手中；其更向國務卿蓬

佩奧抱怨，不向烏克蘭提供軍事援助是「愚蠢的」。

泰勒另揭發，白宮在烏克蘭政策上有一種令人不解且不同尋常的安排，即官方和非官方雙管

道，其中非官方管道包括總統的私人律師朱利亞尼，直指其在烏克蘭進行影子行動。此似乎證實

了早前桑蘭德的證詞。

以上供詞相當於直接打了強調「軍事援助」與「調查拜登」沒有關聯的白宮一巴，並為摩拳

擦掌的民主黨提供了推進彈劾調查的動力。有評論認為，「這是勒索的故事（ｓｔｏｒｙ ｏｆ

ｅｘｔｏｒｔｉｏｎ），美國對被困盟友的軍事援助被綁架為總統的個人政治計劃。」

對此，特朗普的還擊方式是，聲稱自己「不認識泰勒」。



＊情報委員會領銜調查，明年１月料有結論＊



現時的重點是，事件關鍵人物、特朗普的心腹朱利亞尼會否到國會作證；而這位紐約前市長

對此開出的條件則是，「如果總統要我出席作證，我當然會去作證」，並指若眾議院情報委員會

主席不是民主黨人希夫（Ａｄａｍ Ｓｃｈｉｆｆ），他就會「考慮」出席聽證會。

希夫遭特朗普「神憎鬼厭」事出有因，前者早前誇大後者與澤倫斯基的談話稱，「我只說７

遍，所以你最好聽好了，我想讓你給我的政治對手編造污點（ｍａｋｅ ｕｐ ｄｉｒｔ），明

白嗎？」但白宮公布的通話記錄並無上述內容，希夫後來不得不將此粉飾成「惡搞」。

根據程序，希夫執掌的情報委員會領銜完成調查後，會將結果提交眾議院負責監督彈劾程序

的司法委員會，並由其起草具體「彈劾條款（相當於具體指控）」建議，隨後提交眾議院表決。

眾議院表決獲半數通過的概率不菲，但此後仍需交由參議院進行審判程序（Ｓｅｎａｔｅ

ｔｒｉａｌ），並由最高法院首席大法官督導，最終需三分二通過才能將特朗普解職。

照此節奏，民主黨於司法委員會主席納德勒（Ｊｅｒｒｏｌｄ Ｎａｄｌｅｒ）早前聲稱的

２０２０年１月最後限期前，完成對特朗普的「彈劾條款」起草或已無懸念。

