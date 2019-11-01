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即市新聞

01/11/2019 10:30

【彈劾侵侵】擊斃恐怖頭目＋貿易協議提速，「搶頭條」轉移視線

　　《經濟通通訊社１日專訊》眾議院議長佩洛西「動真格」對特朗普啟動彈劾調查，並最新通
過「彈劾調查程序」決議案，但看看美國歷史－－僅有的兩位面臨彈劾最終表決的詹森
（Ａｎｄｒｅｗ　Ｊｏｈｎｓｏｎ，１９６８年）和克林頓（Ｂｉｌｌ　Ｃｌｉｎｔｏｎ，
１９９８年），均在參議院被宣告無罪，就知要共和黨控制（５３╱１００）的參議院三分二通
過贊成侵侵下台，是多麼困難。
　　不過，彈劾調查無疑令特朗普煩惱倍增和顏面掃地，他突就對華貿易戰放軟手腳，更曾於周
二（２９日）表示，簽署第一階段中美貿易協議的進度可能快於計劃日程，不無轉移彈劾調查視
線的味道。
　
＊白宮深夜「賣關子」，拜登上電視反擊＊
　
　　為了不讓彈劾調查佔據傳媒頭條，白宮上周六（２６日）深夜特別「賣關子」稱，總統將於
周日（２７日）上午發表重大聲明，一時間揣測四起。周日，特朗普在白宮舉行記者會，高調宣
布恐怖組織伊斯蘭國（ＩＳＩＳ）頭目巴格達迪已在美軍特種部隊發動的行動中身亡。
　　似乎是有意在氣勢上壓倒前任奧巴馬２０１１年宣布「拉登已死」，特朗普發表了８分半鐘
的聲明，更花４０分鐘回答記者有關作戰細節的提問。分析認為，此是特朗普在外交政策上的一
大勝利，但能否給他帶來持久的政治利益還有待觀察。
　　《新華社》直指，特朗普抓住巴格達迪死亡之機高調宣布這一反恐重要勝利，意在為他進一
步從中東收縮提供強有力的支持，並為競逐連任加分。不過，儘管巴格達迪之死沉重打擊「伊斯
蘭國」，但並不足以摧毀該組織，也無法從根本上改善地區反恐形勢。
　　巧合的是，遭特朗普在背後「篤灰」的前副總統拜登，周日就現身哥倫比亞廣播公司
（ＣＢＳ）的「時事６０分鐘」節目，稱很多人調查過兒子亨特，但都證實他沒有涉及違規事情
；他並促請特朗普以身作則公開報稅紀錄。（ｊｙ）

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