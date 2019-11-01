【彈劾侵侵】民主黨沃倫呼聲漲，「吹哨人」明打侵侵暗指拜登？

《經濟通通訊社１日專訊》如同「水門事件」的秘密線人以「Ｄｅｅｐ ｔｈｒｏａｔ

（深喉）」為代號，今次「通烏門」的告密者自稱「Ｗｈｉｓｔｌｅ ｂｌｏｗｅｒ（吹哨人

）」。由於「吹哨人」在舉報信中坦承他並未親耳聽到特朗普與烏克蘭總統澤倫斯基的通話，而

是透過至少６名目睹總統「濫用職權獲取利益」的白宮官員轉述，其身份更顯撲朔迷離。

特朗普較早時就於內閣會議怒稱，「對於我的電話交談提供完全錯誤訊息的人，我們難道還

要保護他的身分嗎？」甚至暗示「吹哨人」應該被處決；而特朗普的黨友、有份參與情報委員會

彈劾調查的眾議員喬丹（Ｊｉｍ Ｊｏｒｄａｎ），上周三（２３日）就要求委員會主席希夫帶

「吹哨人」公開作證。



＊調查或引發深紅選民反感＊



據報是中央情報局官員的「吹哨人」，似乎與白宮要員交情非淺，其矛頭直指特朗普連任，

表面看是站在共和黨一邊；但再想多一層，他亦可能是「明打侵侵，暗指拜登」。事實上，「通

烏門」目前最大的實質得益者當屬民主黨總統初選大熱人選－－麻省參議員沃倫

（Ｅｌｉｚａｂｅｔｈ Ｗａｒｒｅｎ）。

皆因啟動對特朗普的彈劾調查，就民主黨而言並非「有百利而無害」；以特朗普時常將「獵

巫」「迫害」甚至「私刑」掛在嘴邊，倘民主黨未能就他尋求外國干預美國大選找出實質有力證

據，恐隨時引發深紅、淺紅地區選民反感。

決定破釜沉舟的佩洛西就指，即使冒輸掉２０２０年眾議院多數優勢的風險，也不能讓一位

美國總統違背他的就職誓言破壞國家安全和選舉的完整性。不過，身為參議員的沃倫因無需親身

參與彈劾調查，而得以看似超然於兩黨政鬥的泥漿摔角之外，並受益特朗普就拜登父子貪腐的指

控。



＊億萬富翁撐「四號種子」＊



政治民調聞名的Ｑｕｉｎｎｉｐｉａｃ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ上周四（２４日）公布的最

新民調顯示，沃倫在民主黨選民及獨立選民中的支持率，以２８％領先拜登的２１％；另據

ｒｅａｌ ｃｌｅａｒ ｐｏｌｉｔｉｃｓ綜合至少７家民調機構顯示，自「通烏門」９月曝光

以來，沃倫的支持率已從１６％攀升並企穩２２％以上，而拜登的支持率則從５月時的逾４０％

回落至約２８％左右。

就在周三（３０日），曾公開表示支持另一民主黨候選人、目前於民調中排名第四的布蒂吉

格（Ｐｅｔｅ Ｂｕｔｔｉｇｉｅｇ）的億萬富翁Ｐａｕｌ Ｔｕｄｏｒ Ｊｏｎｅｓ就警告，

如沃倫當選美國總統，標普５００指數將下跌約２５％。（ｊｙ）

