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即市新聞

31/10/2019 10:51

《法證攻防－黃集恩》港股牛皮，靈活選擇界內證

　　《法證攻防》今個星期港股期結，恆指走勢牛皮偏軟，過去１個星期在１０天線水平爭持。
恆指短期受制於旗形下降軌頂部及１００天線，周一（２８日）升穿兩萬七關口後升幅收窄，周
二（２９日）高開於２７０００點之上但後市倒跌，周三持續弱勢，在２６６００點之上暫時喘
穩。投資者心態上偏向捕捉上落市，過去五個交易日，恆指資金流一日造好，一日造淡，形成梅
花間竹的形態。
　　其實觀察恆指過去三個月的走勢，恆指主要集中在約２５０００點至２７４００點區間上落
，過去半個月更只得不足千點波幅。面對港股牛皮市況，投資者可以靈活挑選適當的投資工具，
除了高槓桿方向性的投資產品外，還可以選擇市場上一些已屬界內的界內證做部署，以賺取時間
價值。只要相關資產價格維持在上限價與下限價之間，隨著產品越接近到期，該界內證的價格將
會逐漸趨近１元。
　　本周在北京召開第１９屆四中全會，亦迎來港股的業績期。內險股方面，中國人壽
（０２６２８）業績表現較中國平安（０２３１８）為亮眼，國壽首三季純利，按年增長１﹒９
倍，其中新業務價值按年增長兩成。內地醫藥股個別公布的業績增長勢頭強勁，帶動板塊造好。
石藥（０１０９３）旗下心臟藥成國內首家獲批，股價暫錄５連升，星期三（３０日）急升近６
％，創逾一年高，為表現最好藍籌。星期三恆指跌，個別內需股亦逆勢上升，體育用品股李寧（
０２３３１）在２６元水平見支持，海底撈（０６８６２）漲近２％，波司登（０３９９８）更
飆４﹒７％。港股１０月２８日起將同股不同權股份美團（０３６９０）及小米（０１８１０
）納入港股通，美團首兩日共錄得接近２５億元的北水資金流入。
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　黃集恩》

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