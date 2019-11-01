《陸言堂－陳永陸》港股似見資金流入，破２７３００阻力難度不大

《陸言堂》美股標普５００指數在本周創出新高，不過在中美貿易問題前景仍然不明朗下，

投資者又再出現憂慮，影響了昨晚（３１日）表現，不過道指由最多大跌超過２００點，到收市

只跌１４０點，可見大市低位的承接力不錯。以美國總統特朗普的態度去看，中美貿易問題短期

達成首階段協議之機會仍然較高，問題是下一階段的協議難度會增加，所以要達成全面協議，可

能仍會要一個較長時間，但有首階段的協議，相信已為大市帶來支持。

除了中美貿易的問題外，美國聯儲局再度減息亦為大市帶來支持，不過相信聯儲局今年內再

減息的機會不高，除非經濟真的出現明顯的壓力。儲局暫時停止減息，雖然這不合乎特朗普的想

法，甚至他繼續發炮向局方施壓，但在獨立性的因素分析，其實對市場而言並非壞事。



＊港銀減息反映本港資金充裕＊



另外，香港各大銀行亦跟隨美國減息行動，雖然只是０﹒１２５％，可是這已是２００８年

來首次減息的行動，同時亦反映出香港的資金仍然充裕。之前市場憂慮資金大舉外流，似乎在各

本地銀行相繼減息後，已消除了有關憂慮。不過，正如匯豐所言，本地銀行息率再下調的空間應

該不多，尤其是存款息率已近零的水平，所以就算聯儲局短期不再減息，對港息影響亦不大。現

在要留意的反而是資金的去向，而非息率的走勢。不過，從港股近日的走勢明顯較強，好像今日

（１日）再度抗美股跌勢而突破２７０００點分析，資金似乎正流向港股中，所以相信短期恆指

可望再試高位，突破９月份的２７３００點水平阻力應該不難。

另外，新股市場近日亦十分熱鬧，其中中國抗體製藥（０３６８１）可以留意。中國政府近

年一直支持內地藥企的創新藥物研發，先後已推出多項政策推動藥企的研發能力提升，以及相關

項目的投入，這對中國抗體有利，而且中國抗體與眾不同，因為領軍人物乃是香港生物科技界重

量級人物梁瑞安博士，梁博士不單具有超過２０年單克隆抗體研發和產業經驗，亦是香港中文大

學教授、前香港生物科技院院長、港交所首屆生物科技諮詢小組顧問。在抗體領域，梁博士是全

球第一個提出「功能人源化」概念的科學家，同時也是全球首個成功開發人源化ＣＤ２２靶點單

抗的科學家，申請和擁有的各種專利超過２０個。



＊中國抗體引入雲南白藥基投＊



而且，中國抗體今次上市更引入醫藥界的重磅藥企雲南白藥（深：０００５３８）成為其是

次ＩＰＯ的基石投資者，亦是雲南白藥首次作為基石投資人投資創新藥企業，這足證中國抗體的

實力。而且，今次雲南白藥投資於中國抗體，市場認為將有利雙方強強聯手，創造巨大的市場拓

展空間。雲南白藥的核心產品雲南白藥系列（如雲南白藥氣霧劑、雲南白藥膏、雲南白藥創可貼

等）專注於止血鎮痛、消腫化瘀，針對疼痛管理，產品銷售管道偏向消費端。中國抗體未來首個

上市的旗艦產品ＳＭ０３針對慢性免疫系統疾病如類風濕關節炎，需長期用藥，消費屬性較強，

雙方在銷售管道方面具有很強的協同效應。

另外，中國抗體是為數不多的擁有完備的全產業鏈平台的生物科技公司，涵蓋研發、臨床試

驗、生產等創新藥物開發全過程。這次雲南白藥基石投資中國抗體，預期有助於雙方未來更廣泛

的深度合作，雲南白藥有望全方位參與到生物藥從靶點識別、分子篩選、臨床研究、生產到商業

化的完整產業流程，將能夠自主建立創新藥平台；同時，雲南白藥也有望借力中國抗體經驗豐富

的科學家團隊和頂尖的科學顧問團隊建立自主創新團隊，深度進入創新藥物開發生態圈和潛力巨

大的創新藥市場。

在前景、背景、管理層及基石投資者都具有相當實力下，中國抗體絕對值得認購。

《獨立股評人 陳永陸》

