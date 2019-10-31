《經濟通通訊社３１日專訊》翠華控股（０１３１４）預期截至９月３０日止中期將錄得虧
損，而去年同期則錄得溢利１４４７萬元。
該集團指，轉盈為虧主因在目前環境包括人民幣貶值、顧客消費意欲下降及自６月中旬以來
到訪旅客銳減等多方面不明朗因素影響下，導致經營收益顯著減少，加上食材及人力成本等經營
成本持續上漲，導致佔收入比上升所致。但該集團指現時財務狀況仍穩健，並有充足手頭現金應
付其業務所需。
該集團預期於１１月底前公布業績。（ｗｈ）
31/10/2019 07:53
【企業盈警】翠華控股（０１３１４）料中期轉盈為虧
《經濟通通訊社３１日專訊》翠華控股（０１３１４）預期截至９月３０日止中期將錄得虧
損，而去年同期則錄得溢利１４４７萬元。
該集團指，轉盈為虧主因在目前環境包括人民幣貶值、顧客消費意欲下降及自６月中旬以來
到訪旅客銳減等多方面不明朗因素影響下，導致經營收益顯著減少，加上食材及人力成本等經營
成本持續上漲，導致佔收入比上升所致。但該集團指現時財務狀況仍穩健，並有充足手頭現金應
付其業務所需。
該集團預期於１１月底前公布業績。（ｗｈ）
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