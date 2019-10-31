【北水炒Ｄ乜】北水淨流入逾１２億人幣，買美團石藥沽建行比亞迪

《經濟通通訊社３１日專訊》有傳中美或未能趕及下月簽署首階段貿易協議，而且臨近期結

日，港股今早低開１９點報２６７６６。隨後港股持續受壓，尾段最多挫１８３點，最終收報

２６６６７，跌１１９點或跌０﹒４４％，失守十天線（約２６７４５）。

按額度計算，北水全日淨流入１２﹒４２億元人民幣減少近３２％。北水淨買入最多的個股

依次是美團點評（０３６９０）、石藥集團（０１０９３）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出

最多的依次是建設銀行（００９３９）、比亞迪（０１２１１）、騰訊控股（００７００）。

主板成交７５２﹒８４億元，跌４﹒４８％。其中港股通成交５１﹒８７億元，佔總成交

６﹒９％。

港股通「新貴」之一美團點評連續三日受北水追捧，收升２﹒１７％，報９４元，淨買入

６億元。



＊建行將出季度業績，惟股價再度受沽壓＊



石藥其附屬開發的抗心律失常藥品「鹽酸決奈達隆片（４００ｍｇ）」已獲國家藥品監督管

理局頒發藥品註冊批件，為內地同品種首家獲批的公司。石藥續獲北水力撐，昨日（３０日）股

價先跌後升，最終收報１９﹒９８元升５﹒９４％，北水淨買入達２﹒６億元。

國際奧委會宣布，安踏（０２０２０）成為奧委會官方體育服裝供應商，將為委員及工作人

員提供包括體育服裝、鞋和配件在內的體育裝備至２０２２年底。受消息刺激，安踏全日走勢強

勁，盤中高見７７元創歷史新高，收升１﹒５４％報７５﹒６元，北水淨買入６４０８萬元，為

「買入榜」的第七位。

部分內銀股即將公布第三季業績，惟北水並不看好，建行繼續成為北水力沽的對象，淨沽出

４億元，排列「沽出榜」榜首。建行全日收跌１﹒２７％，報６﹒２３元。

比亞迪首三季業績表現差，純利少賺近八成九，續被北水放棄，淨沽出達１﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團點評 （０３６９０） ６．０１

石藥集團 （０１０９３） ２．６０

工商銀行 （０１３９８） １．８７

瑞聲科技 （０２０１８） １．４９

比亞迪電子（００２８５） １．０１



淨沽出最多港股：

建設銀行 （００９３９） －４．０４

比亞迪 （０１２１１） －１．１０

騰訊控股 （００７００） －０．５０

新東方在綫（０１７９７） －０．４９

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（ｊｔ）

