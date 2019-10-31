《日入而息》港銀跟減最優惠利率，上季經濟負增長步入技術性衰退

《今天重點》﹡匯豐下調美元儲蓄存款利率至０﹒００１％；匯豐宣布下調最優惠利率

０﹒１２５厘至５厘；受社會事件影響，料全年經濟錄０﹒５％負增長；今

次減息後，本港已再無進一步減息空間；開設離岸戶口人數增，未見有明顯

資產轉移情況；匯豐宣布下調最優惠利率０﹒１２５厘至５厘；明白中小企

現時的困難，貸款沒有收縮情況

﹡渣打下調最優惠利率０﹒１２５厘至５﹒２５％；恆生銀行（０００１１）

宣布下調港元最優惠利率八分一厘至５％；中銀香港下調港元最優惠利率八

分一厘至５％

﹡余偉文稱９月港元存款升０﹒６％，港匯穩定未見走資；香港面臨經濟壓力

，冀銀行包容協助中小企；息口走勢未明朗，料港元拆息未必隨美息下調

﹡政府表示本財年首六個月錄赤字９５４億元；港府表示首三季經濟按年收縮

０﹒７％，全年或呈負增長；本港第三季預估ＧＤＰ按年跌２﹒９％，步入

技術性衰退



《即日市況》﹡本港銀行跟減最優惠利率，港股升２３９點收２６９０６



《深滬股市》﹡ＰＭＩ創８個月低，滬指跌０﹒４％全月仍升０﹒８％



《美元匯價》﹡美匯指數９６﹒７０支持不容有失；歐元最新報１﹒１１５０╱５２，日圓

最新報１０８﹒１０╱１３



《公司業績》﹡中遠海能（０１１３８）九個月虧轉盈賺５﹒８２億元人民幣

﹡中遠海發（０２８６６）九個月淨利潤升六成至１２﹒９億元人民幣

﹡中聯重科（０１１５７）第三季淨利潤升約１倍至９億元人民幣

﹡中鐵（００３９０）首三季純利近１５５億元人民幣，升１８﹒７％

﹡北京京城機電（００１８７）首三季虧損增至６３８６萬元人民幣

﹡東北電氣（０００４２）首三季虧蝕近５６６萬元，營業收入增逾兩倍

﹡南京熊貓電子（００５５３）首三季溢利少近４２％至４７３３萬元人民幣

﹡國航（００７５３）九個月盈利６７﹒６億元人民幣，跌近３％

﹡鄭煤機（００５６４）九個月多賺逾五成至１０﹒６億元人民幣

﹡中冶（０１６１８）九個月淨利潤增逾７％至４０億元人民幣

﹡光大銀行（０６８１８）首三季純利３１４億元人民幣，升１３％

﹡民行（０１９８８）首三季多賺６﹒７％至４５５﹒２９億元人民幣

﹡永達汽車（０３６６９）首三季淨利潤升近一成五至１０﹒７億元人民幣

﹡匯創控股（０８２０２）延遲公布年度業績，今早復牌

﹡長飛光纖光纜（０６８６９）首九個月少賺近五成至６﹒５３億元人民幣

﹡綠色動力（０１３３０）首三季淨利潤增近兩成至３﹒２５億元人民幣

﹡藥明康德（０２３５９）首三季淨利潤跌逾８％至１７﹒７億元人民幣

﹡弘陽地產（０１９９６）委任袁春為聯席總裁

﹡中生製藥（０１１７７）旗下抗腫瘤藥獲通過一致性評價

﹡九台農商銀行（０６１２２）首９月淨利潤按年升４﹒７２％

﹡浙江滬杭甬（００５７６）首９月純利按年升１３﹒３％

﹡中廣核電力（０１８１６）第三季純利按年升４８％，明早復牌



《公司資訊》﹡中石油將在第二屆進博會上舉辦全球採購簽約儀式

﹡利華控股（０１３４６）今起招股，入場費４２４２元

﹡消息指中國飛鶴（０６１８６）公開發售部分未足額

﹡雲南建投混凝土（０１８４７）雲南未來５年對混凝土需求非常大

﹡路勁（０１０９８）擬再分拆勁投，料明年上市

﹡ＥＳＲ（０１８２１）超額認購２﹒２２倍，一手中籤率１００％

﹡中手游（００３０２）內地收緊遊戲管制對集團未構成影響

﹡渣打表示本港未必跟隨美國減息，料陸續有資金回流香港；渣打下調最優惠

利率０﹒１２５厘至５﹒２５％

﹡匯豐下調美元儲蓄存款利率至０﹒００１％；匯豐宣布下調最優惠利率

０﹒１２５厘至５厘；受社會事件影響，料全年經濟錄０﹒５％負增長；今

次減息後，本港已再無進一步減息空間；開設離岸戶口人數增，未見有明顯

資產轉移情況；匯豐宣布下調最優惠利率０﹒１２５厘至５厘；明白中小企

現時的困難，貸款沒有收縮情況

﹡ＡＳＭ太平洋（００５２２）市場開始復甦，對明年表現較為樂觀

﹡中生製藥（０１１７７）附屬化療副化用藥善啟獲批件

﹡中國財政部擬發歐元主權債，中行（０３９８８）獲任聯席主承銷商

﹡中播控股（００４７１）研發應用融入國家衛星平台業務

﹡未來世界金融（００５７２）減持民銀資本（０１１４１）蝕５７００萬元

﹡李氏大藥廠（００９５０）附屬乾眼症藥品完成二期臨床研究

﹡泛海國際（００１２９）及泛海酒店（００２９２）等售票據套３﹒３億元

，共獲利５２１０萬元

﹡信置（０００８３）何文田項目命名ＳＴ ＧＥＯＲＧＥ’Ｓ

ＭＡＮＳＩＯＮＳ

﹡建行（００９３９）向建行歐洲增資３﹒５億歐元

﹡港交所（００３８８）與上海有色網簽訂合作備忘錄

﹡華商國際（００２０６）溢價逾一倍發股以清償債務

﹡華潤電力（００８３６）擬斥１２６９萬元認購生物質公司３０％股本

﹡醫思（０２１３８）與德視佳組（０１８４６）合資發展眼科服務

﹡恆生銀行（０００１１）宣布下調港元最優惠利率八分一厘至５％

﹡黛麗斯（００３３３）第一季度銷售收入３﹒０５億，按年上升１０﹒７％

﹡永明金融委任潘紀紅為財富及退休金業務總經理

﹡中銀香港（０２３８８）宣布下調港元最優惠利率八分一厘至５％

﹡胡大祥辭任義合控股（０１６６２）財務總監等職務，莊文鴻接任

﹡松齡護老（０１９８９）需更多時間採取適當步驟恢復公眾持股量

﹡德利機械（０８１４２）就轉主板上市向聯交所遞交正式申請



《國企紅籌》﹡中廣核電力（０１８１６）短暫停牌，待刊發內幕消息公告

﹡中鋁國際（０２０６８）與控股股東合資拓環保節能技術

﹡光大控股（００１６５）高層認購ＢＩＡＭ基金，或間接投資於公司股份

﹡珠海控股（００９０８）附屬客輪公司與九洲船務簽訂運營管理代理合同

﹡綠色動力環保（０１３３０）擬非公開發行２﹒３２億股Ａ股，籌近２４億

元人民幣

﹡浙江滬杭甬（００５７６）擬發行換股債，本金總額最高４億歐元

﹡中交建（０１８００）引入投資者向標的公司增資共１３５億人民幣



《神州民企》﹡報道指騰訊（００７００）領投印度串流商ＭＸ Ｐｌａｙｅｒ

﹡中國綠島（０２０２３）獲主席７日內增持４８４萬股

﹡神威藥業（０２８７７）首三季營業額按年增４﹒６％

﹡佳兆業美好（０２１６８）收購江蘇物管公司５１％股權

﹡明發集團（００８４６）首九月合同銷售按年跌３６﹒２％，續停牌



《中國要聞》﹡中國１０月官方製造業ＰＭＩ回落至４９﹒３，遜預期

﹡中國１０月非製造業ＰＭＩ回落至５２﹒８％增速放緩

﹡統計局表示首三季文化及相關產業營業收入增７﹒６％

﹡１０月ＰＭＩ創八個月低，張立群稱須加強逆周期調節

﹡統計局表示１０月製造業景氣回落，外貿市場低位運行

﹡四中全會今日閉幕，國新辦明早十時舉行新聞發布會；四中全會閉幕，提出

必須堅持社會主義基本經濟制度

﹡截至１０月底今年房企海外發債逾５００億美元

﹡三名南韓樂手不獲發簽證，美國頂尖管弦樂團取消訪華

﹡恆大任澤平稱未來５到１０年最好投資機會在中國

﹡工信部表示首三季全國水泥行業利潤同比增２５﹒３％

﹡內地第三季家電銷售同比跌４﹒２％，出口增１﹒７％

﹡江西債務融資工具發行首次突破千億元大關

﹡首隻跨境商品期貨ＥＴＦ產品１１月將在港交所上市

﹡內地可轉債「打新」備受追捧

﹡據報中國化工集團和中化集團合併計劃遭叫停

﹡人行連續第四日停逆回購，本周至今淨回籠５６００億

﹡中國正式進入５Ｇ商用時代：三大運營商公布５Ｇ套餐

﹡ＭＳＣＩ下月加碼擴容Ａ股，逾２０００億元增量資金可期

﹡河北明日起啟動區域重污染天氣ＩＩ級應急響應

﹡上海年內將完成外環線以內主城區５Ｇ基本覆蓋

﹡原人行上海總部官員楊彪正接受調查

﹡陸豐表示上期所將加快天然氣期貨等品種研究

﹡鄭商所表示加快推進純鹼、咖啡、花生等品種期貨上市

﹡區塊鏈國家隊上線１周年：上鏈銀行、企業數量不斷增加

﹡浙江移動成為首家運營商用上華為鯤鵬處理器系統

﹡白宮表示仍期待１１月與中方敲定第一階段貿易協議

﹡官媒表示中美到澳門簽協議是無中生有的猜測

﹡商務部表示中美按原計劃推進磋商，雙方牽頭人明再通話

﹡外交部表示中美將按原計劃推進經貿磋商各項工作

﹡中石化「東海牌」石油瀝青登陸上期所

﹡華為下周二起在國內發行第二筆中票，規模３０億人幣

﹡上海自貿區推七大舉措支持離岸轉手買賣貿易發展

﹡河南銀保監表示伊川農商行整體風險可控，償付能力充足



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒２％，報１１３５８﹒７１點



《其他消息》﹡余偉文稱９月港元存款升０﹒６％，港匯穩定未見走資；香港面臨經濟壓力

，冀銀行包容協助中小企；息口走勢未明朗，料港元拆息未必隨美息下調

﹡林鄭月娥稱第三季經濟數據不太樂觀，本地情況更令人憂慮

﹡１０９０名區議會一般選舉候選人獲有效提名

﹡白韞六稱至今接獲７７宗有關區議會選舉投訴

﹡楊偉雄稱科技人才入境計劃申請減，累批逾３００宗

﹡馬道立２０２１年初退休，林鄭尊重其決定

﹡金管局表示第三季末負資產按揭增至５３宗涉３﹒３億元；９月份新批按揭

貸款額按月減少２５﹒２％；９月外匯基金總資產按月增加６６１億元

﹡政府表示本財年首六個月錄赤字９５４億元；港府表示首三季經濟按年收縮

０﹒７％，全年或呈負增長

﹡本港第三季預估ＧＤＰ按年跌２﹒９％，步入技術性衰退

﹡利嘉閣表示放寬按保及低息環境，料全年樓價升３至４％

﹡差估署９月住宅租金指數跌１﹒１５％，終止六連升；差估署９月樓價指數

跌１﹒８％，連跌４個月

﹡運房局擬申請撥款５０億元支援過渡性房屋

﹡信銀國際太子分行暫停提供服務

﹡中原地產表示對樓市有正面支持，短期維持價跌量升局面；中原按揭料年內

按息維持２﹒５％低位，有助支持樓市

﹡萊坊料今年底樓價下跌最多４％，減息對樓市影響不大

﹡經絡表示按揭業務利潤率降，料未來按揭優惠將更審慎

﹡深股通額度今用４８億，外資１０月買入３２１億元Ａ股；滬股通額度今用

３７億，陸股通淨流入近７４億逾月最多

﹡安永企業家獎２０１９年中國今揭盅，１２位中港企業家獲殊榮

﹡美聯表示本港銀行１１年來首度減Ｐ，樓價跌勢有望喘定

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