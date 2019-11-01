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01/11/2019 07:46

《日出而作》中美正議新地點簽協議，道指跌１４０點，美元續跌

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７０４６．２３　跌　　１４０．４６點╱０．５２％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３０３７．５７　跌　　　　９．２０點╱０．３０％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８２９２．３６　跌　　　１１．６２點╱０．１４％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７２４８．３８　跌　　　８２．４０點╱１．１２％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２８６６．７９　跌　　　４３．４４點╱０．３４％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５７２９．８６　跌　　　３６．００點╱０．６２％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：３２ａｍ美元兌日圓１０８．０５，歐元兌美元１．１１５７

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