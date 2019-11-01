《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７０４６．２３ 跌 １４０．４６點╱０．５２％
標普５００ ３０３７．５７ 跌 ９．２０點╱０．３０％
納斯達克 ８２９２．３６ 跌 １１．６２點╱０．１４％
倫敦富時１００ ７２４８．３８ 跌 ８２．４０點╱１．１２％
法蘭克福ＤＡＸ １２８６６．７９ 跌 ４３．４４點╱０．３４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５７２９．８６ 跌 ３６．００點╱０．６２％
﹡香港時間７：３２ａｍ美元兌日圓１０８．０５，歐元兌美元１．１１５７
01/11/2019 07:46
《日出而作》中美正議新地點簽協議，道指跌１４０點，美元續跌
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７０４６．２３ 跌 １４０．４６點╱０．５２％
標普５００ ３０３７．５７ 跌 ９．２０點╱０．３０％
納斯達克 ８２９２．３６ 跌 １１．６２點╱０．１４％
倫敦富時１００ ７２４８．３８ 跌 ８２．４０點╱１．１２％
法蘭克福ＤＡＸ １２８６６．７９ 跌 ４３．４４點╱０．３４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５７２９．８６ 跌 ３６．００點╱０．６２％
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