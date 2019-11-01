【本港經濟】美銀美林下調本港今年ＧＤＰ預測至２﹒１％負增長

《經濟通通訊社１日專訊》美銀美林發表研究報告表示，本港第三季ＧＤＰ錄得按年下跌

２﹒９％，而第二季則上升０﹒４％，雖然政府推出刺激措施，但預期第四季經濟表現進一步疲

弱，因本地不穩定的情況及外圍不明朗因素，該行將本港今年全年ＧＤＰ預測由－０﹒１％，下

調至－２﹒１％，但維持２０２０年ＧＤＰ增長０﹒４％的預測。

該行指，本港第三季ＧＤＰ令人失望，在本港持續的社會動盪、中美貿易紛爭及全球經濟放

緩之際，將面對更多挑戰，作為小規模開放型的經濟，特別容易受到外部需求疲弱的影響，因其

依賴旅遊業及中國經濟，很多行業如零售、酒店及旅遊等在過去數月的業務均受到打擊，同時社

會不穩定亦重打擊投資信心及壓抑投資需求。

該行又指，雖然政府推出多項紓困措施，但仍預計第四季經濟將進一步走弱，儘管短期財政

措施可紓緩部分痛苦，但不可能在短期內引導經濟回到強勁的反彈，尤其是考慮到採取財政政策

的滯後影響。（ｂｉ）



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