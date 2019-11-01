  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/11/2019 07:50

《油金掠影》中國製造業數據疲弱油價跌，中美達成協議存憂金價漲

　　《經濟通通訊社１日專訊》數據顯示中國製造業活動疲弱，美國原油面臨額外壓力，加上俄
克拉荷馬州庫欣石油儲存中心的原油外運受干擾，一條輸油管道運油量減少，油價本周四（３１
日）下跌。
　　１２月布蘭特原油期貨到期，收跌０﹒３８美元或０﹒６％，報６０﹒２３美元。１月布油
期貨跌約１％，收報５９﹒６２美元。１２月紐約原油期貨收跌０﹒８８美元或１﹒６％，報每
桶５４﹒１８美元。上月整體而言，布蘭特原油跌不足１％，而紐約原油漲不足１％。
　　中國官方數據顯示，１０月製造業活動連續第六個月萎縮，且服務業增長是自２０１６年
２月來最慢。
　　據消息人士指，加拿大管道龍頭公司ＴＣ　Ｅｎｅｒｇｙ連接俄克拉荷馬州庫欣和德克薩斯
州尼德蘭的Ｍａｒｋｅｔｌｉｎｋ輸油管道運油量下降，並低於日常運能每日７５萬桶。
　　上日該公司已關閉輸油管，因為管道在北達科他州境內發生泄漏。而據當地監管機構指，估
計管道泄漏超過９０００桶原油。

＊貴金屬普遍上揚＊

　　受聯儲局減息支撐，且圍繞中美貿易協議的前景存在不確定性，增強黃金避險吸引力，金價
周四漲逾１％。
　　現貨金漲１﹒２％，報１５１２﹒８１美元，稍早曾觸及近一周高位１５１４﹒２美元，上
月累計勢將錄得逾２％漲幅。美國期金收漲１﹒２％，收１５１４﹒８美元。
　　彭博引述消息人士的報道指，中國官員對於能否與華盛頓達成一份全面長期貿易協議持懷疑
態度。
　　聯儲局上日宣布今年第三次減息，維持美國經濟增長。而最新數據顯示，上周美國初請失業
金人數增幅略高於預期。美元兌一籃子主要貨幣跌至１０日低位，投資者評估聯儲局是否會繼續
減息。
　　其他貴金屬方面，鈀金跌０﹒５％，報１７９７﹒０６美元，整個十月累計有望連續第三個
月上漲，漲幅達７％。
　　現貨白銀漲１﹒４％，報１８﹒１２美元；鉑金漲０﹒７％，報９３２﹒２６美元，十月累
計均錄得漲幅。（ａｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道31/10/2019
本港多間銀行跟隨美減息 分析料樓價將現小小「小陽春」
生財有道31/10/2019
【帶頭減P】匯豐宣布下調最優惠利率0.125厘至5厘
生財有道31/10/2019
《開市Good Morning》林家亨：下月再減息機會不大
生財有道31/10/2019
【儲局減息】余偉文：息口走勢未明朗 料港元拆息未必隨美息下調
中國故事31/10/2019
【京城近觀】隆福寺回歸 打造藝術Ｘ商業新生態
生財有道31/10/2019
【儲局減息】儲局一如預期減息四分一厘 暗示暫停再下調利率
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金