《油金掠影》中國製造業數據疲弱油價跌，中美達成協議存憂金價漲

《經濟通通訊社１日專訊》數據顯示中國製造業活動疲弱，美國原油面臨額外壓力，加上俄

克拉荷馬州庫欣石油儲存中心的原油外運受干擾，一條輸油管道運油量減少，油價本周四（３１

日）下跌。

１２月布蘭特原油期貨到期，收跌０﹒３８美元或０﹒６％，報６０﹒２３美元。１月布油

期貨跌約１％，收報５９﹒６２美元。１２月紐約原油期貨收跌０﹒８８美元或１﹒６％，報每

桶５４﹒１８美元。上月整體而言，布蘭特原油跌不足１％，而紐約原油漲不足１％。

中國官方數據顯示，１０月製造業活動連續第六個月萎縮，且服務業增長是自２０１６年

２月來最慢。

據消息人士指，加拿大管道龍頭公司ＴＣ Ｅｎｅｒｇｙ連接俄克拉荷馬州庫欣和德克薩斯

州尼德蘭的Ｍａｒｋｅｔｌｉｎｋ輸油管道運油量下降，並低於日常運能每日７５萬桶。

上日該公司已關閉輸油管，因為管道在北達科他州境內發生泄漏。而據當地監管機構指，估

計管道泄漏超過９０００桶原油。



＊貴金屬普遍上揚＊



受聯儲局減息支撐，且圍繞中美貿易協議的前景存在不確定性，增強黃金避險吸引力，金價

周四漲逾１％。

現貨金漲１﹒２％，報１５１２﹒８１美元，稍早曾觸及近一周高位１５１４﹒２美元，上

月累計勢將錄得逾２％漲幅。美國期金收漲１﹒２％，收１５１４﹒８美元。

彭博引述消息人士的報道指，中國官員對於能否與華盛頓達成一份全面長期貿易協議持懷疑

態度。

聯儲局上日宣布今年第三次減息，維持美國經濟增長。而最新數據顯示，上周美國初請失業

金人數增幅略高於預期。美元兌一籃子主要貨幣跌至１０日低位，投資者評估聯儲局是否會繼續

減息。

其他貴金屬方面，鈀金跌０﹒５％，報１７９７﹒０６美元，整個十月累計有望連續第三個

月上漲，漲幅達７％。

現貨白銀漲１﹒４％，報１８﹒１２美元；鉑金漲０﹒７％，報９３２﹒２６美元，十月累

計均錄得漲幅。（ａｌ）

