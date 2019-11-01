《盤前攻略》１１月淡軍反撲機會大，港股今早料低開逾百點

《經濟通通訊社１日專訊》中美貿易前景未明，加上美國在現新政治紛爭，其中美國眾議院

通過彈劾美國總統特朗普，市場憂慮將會傷害大市表現，美股三大指數明顯回落，３Ｍ跌２％為

表現最差道指成分股，沃爾格林及卡特彼勒分別跌１﹒９３％及１﹒８１％；惟蘋果依然受業績

支持，收漲２﹒２６％，為表現最好的道指成分股。最終道指收報２７０４６點，跌１４０點或

０﹒５２％。納指收報８２９２點，跌１１點或０﹒１４％。標指收報３０３７點，跌９點或０

﹒３％。



＊夜期急跌３０１點，ＡＤＲ跟隨美股回吐＊



港股夜期收報２６６８３點，跌３０１點，低水２２４點。

港股ＡＤＲ比例指數跌２０７點，報２６６９９點。預託證券表現回吐，騰訊跌０﹒１％，

折合港元報３１７﹒４元。匯控跌０﹒４５％，折合港元報５９﹒２３元。中移動跌０﹒８％，

折合港元報６３﹒２９元。友邦跌０﹒４５％，折合港元報７８﹒１元。長和跌０﹒９８％，折

合港元報７１﹒７９元。中行跌０﹒９８％，折合港元報３﹒１８元。國壽跌１﹒４２％，折合

港元報２０﹒１１元。中海油跌１﹒０１％，折合港元報１１﹒６４元。中石化跌１﹒６２％，

折合港元報４﹒４３元。聯通跌１﹒６６％，折合港元報７﹒６４元。



＊１１月大市未明朗，料投資者先套現觀望＊



踏入１１月，美國政局再現危機，而中美之間的貿易角力亦現隱憂，料投資者不會太過進取

，有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２６７４２點，跌１２３點或０﹒４６％。預料今

日港股受美股氣氛拖累下，將會低開逾百點並在２６７００左右開始現爭持，不排除投資者先行

套現，並進一步推低大市表現，港股短期內有機會考驗５０天線（２６３６９點）的防守力，建

議投資者可考慮開始小注開淡倉，相信有４００至５００點波幅回報。（ｕｌ）

