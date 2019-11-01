《窩輪匯智－劉嘉輝》破頂股輪流炒，如何靈活作窩輪部署？

《窩輪匯智》經過兩星期的上落市之後，本周末段恆指受惠中美有望簽署首階段貿易協議、

四中全會閉幕及公司業績等利好消息帶動，終於重上兩萬七收市，創過去六個星期高位。

指數穩步爬升並成功收復１００天線之際，個股表現則甚有「睇頭」，本周升幅最大板塊為

消費、汽車、內房、科技等，落後板塊則為石油石化、銀行及一帶一路等。

近日有個較特別的現象，一些焦點板塊中，不難找到一些被輪流注目的股份組合︰澳門股如

金沙（０１９２８）及銀娛（０００２７）、醫藥有石藥（０１０９３）及中藥（０１１７７）

、保險股當然不少得平安（０２３１８）及中壽（０２６２８），而本周的明星雙打可留意小米

（０１８１０）＋美團（０３６９０）及瑞聲（２０１８）＋舜宇（０２３８２）。

欲捕捉這類強勢板塊的短線機會，時機掌握至為重要，投資者往往會面對兩難的決擇︰到底

何時應獲利沽售？若作破頂追入，又會否摸頂接火捧？

其實若能靈活利用輪證特性，有助解決以上難題。當投資者覺得正股利潤已累積較多，擔心

股價會調整的話，可考慮先行沽正股獲利，然後以少量利潤轉以認購證繼續睇升，即使看錯損失

最多只為部分利潤。另一個方法是繼續持有正股，同時買入認沽證作適量對沖，若正股出現大幅

回調整固，上述淡倉便有機會錄得盈利以彌補正股損失。

另一方面，在追破頂走勢時，則可視乎正股的破動性選擇產品。若認為短期或有更進一步的

股價及波幅急漲之嫌，可留意一些輕微價外短期證，較中線部署則可以較中期及貼價產品應市。

《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



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