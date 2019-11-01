《環球趨勢－黃耀宗》ＥＴＦ生態圈逐漸成長

《環球趨勢》最近在筆者的專頁及出席聚會時，有讀者及朋友不約而同曾詢問一些有關

ＥＴＦ（交易所買賣基金）的問題，更拿出筆者於２０１８年出版的ＥＴＦ工具書－《ＥＴＦ實

戰策略》，並提問較深入的問題，真的令筆者喜出望外。再者，在準備上月一個有關技術分析及

ＥＴＦ的講座時，發現在港交所網頁的ＥＴＦ部分，一直保持著筆者數年前有關ＥＴＦ新應用方

式的分享，非常榮幸。自筆者早年開始一直為香港ＥＴＦ投資教育「出心出力」，不知不覺間，

香港的ＥＴＦ生態圈正逐漸成長。

生態圈成功與否，取決於市場在相關產品供求方面能否取得平衡。在供應方面，ＥＴＦ供應

商不斷引入更多不同類型的產品外；執筆時，香港上市的ＥＴＦ共有１１４隻和２３隻槓桿及反

向產品，而且ＥＴＦ的寬度及深度也見一直優化。另一方面，市場教育及宣傳亦明顯有所增加，

例如筆者今年曾多次獲本地大學及專業機構邀請，分享有關ＥＴＦ應用。另外，本人還留意到部

分財經分析員也開始嘗試提及ＥＴＦ。筆者樂見供應面保持高速增長。感謝大家為香港ＥＴＦ生

態圈的努力，加油！

在需求方面，本人留意到如筆者這類金融行業的專業投資者，將ＥＴＦ應用至整體投資策略

漸漸有所增加。另一邊廂，一般投資者及傳媒朋友亦開始多關注和報道香港及美國上市ＥＴＦ資

訊。筆者在此鼓勵讀者在財經媒體上，不單查詢個股情況，也可多問ＥＴＦ相關問題，以便掌握

其工具的特色。

希望讀者在應用傳統ＥＴＦ和槓桿及反向ＥＴＦ上可取得平衡。簡要而言，傳統ＥＴＦ是捕

捉一個中、長期升浪。相反，槓桿及反向ＥＴＦ則只宜作短線趨勢部署。最後，筆者認為ＥＴＦ

是一項「易學難精」的投資工具，不防多花點時間去了解及選取合適自己的ＥＴＦ。學無前後，

達者為先。《利達ＬＷ Ａ﹒Ｍ﹒基金經理、首席投資策略師 黃耀宗》

